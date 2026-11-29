Camlar kırıldı, dev çukur oluştu! Karadeniz’e kıyısı olan şehrimize gece yarısı İHA düştü
Rize'nin Çayeli ilçesinde İHA olduğu değerlendirilen bir cisim, gece saatlerinde Köprübaşı köyündeki çay bahçesine düştü. Şiddetli patlamada yaklaşık 70 metrekarelik dev bir çukur oluşurken 4 evin camları kırıldı. Köylüler büyük panik yaşarken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Patlayıcı madde ihtimaline karşı bölge girişlere kapatıldı. Rize'nin Çayeli ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen şiddetli patlama köy sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. İnsansız hava aracı (İHA) olduğu değerlendirilen bir cisim, çay bahçesine düşerek yaklaşık 70 metrekarelik çukur oluşturdu.