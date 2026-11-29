Köy sakinlerinden Hüseyin Sarı da patlama sırasında büyük korku yaşadığını ifade etti. Sarı, "Uyuyordum, sesi duydum ama kendisini göremedim. Patlama olduğunu ve çaylıktan aşağıya doğru yanarak indiğini gördüm. Bomba atıldığını zannettim. Böyle bir patlamayı ilk defa duydum" diye konuştu. Cismin düşmeden önce çıkardığı motor sesini duyduğunu anlatan Muhammet Ali Kara ise yaşadıkları korkuyu şu sözlerle dile getirdi: "Pervane sesini duydum. Motor sesiydi. Kalktım, cama doğru gittim. Bir cisim olduğunu fark ettim ama ne olduğunu anlayamadan patlama sesi duydum. Bizi gerçekten sarstı. Evlere gelecek, birine bir şey olacak diye çok korktum ama boş araziye düştü, o yüzden rahatladık."