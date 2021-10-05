2021-10-05 03:03:10 Dünyanın en zeki 10 köpek türü
Köpek ırklarının düzenlenen yarışmalara göre en zekileri seçildi. İşte en zeki 10 köpek türü.
Köpek ırklarının düzenlenen yarışmalara göre en zekileri seçildi. İşte en zeki 10 köpek türü.
10. Avustralya çoban köpeği Avustralya çoban köpeği, Avustralya'nın doğa sert ve sıcak şartlarına uyum sağlamış bir köpektir. Eskiden çobanlar, sürüyü kontrol etmek için bu köpekleri kullanırlardı.
Hızlı ve çevik olmaları nedeniyle sürüyü çok rahat bir şekilde kontrol edebiliyorlardı.
Bu köpekler yarışmalarda aldıkları başarılar ile ilk 10 da kendilerine yer buluyorlar.
9. Rottweiler Rottweiler, o ilginç bakışları ve sert mizaçları sebebiyle bazen ürkütücü olabilirler. Ancak yavru iken bu köpeklerden daha sevimli bir köpek cinsi.
Aslında o sert duruşunun altında çok sıcak kanlı bir hayvan vardır. Kesinlikle tam bir aile köpeğidir.
Koruma iç güdüleri sebebiyle güvenlik köpeği olarak kullanılırlar. Ayrıca zeki olmaları ile öne çıkan bu köpekler sıralamada ilk 10'a girmeyi başarıyorlar.
8. Papillon Papillon, sevimli kelimesi bu köpekleri tanımlama için ne kadar yerinde bir kelime… Aslında bu sevimli şeyler, sevimli oldukları kadar zekiler de..
Ayrıca eskiden çok soylu köpeklerdi. Onlara sadece kraliyet ailesi üyeleri ya da aristokratlar sahip olabiliyordu.
Onların o zamanlar bu kadar değerli olmalarının sebepleri kulaklarının mükemmel işitmesidir. Bu sebeple iz sürme köpeği olarak kullanırlardı.
Bu köpekler, zeki ve çevik oldukları için eğitimleri çok kolaydır. Bu nedenle bir çok yarışmada papillonları görebilirsiniz.
7. Labrador Retriever Labradorlar, sanki aile köpeği olmak için yaratılmışlar.
İnanılmaz sabırlı, zeki ve koruyu oluşları göz önüne alındığında bu köpekler aileler için kesinlikle tercih edilmesi gereken cinslerden… Ayrıca engelli insanların yanlarında, onlara destek olmakta üzerine yoktur.
Labrodorların sadece ev köpeği olmalarının yanı sıra polisin yanında narkotik köpeği olarak da çalışırlar. Çeviklik ve eğitim konusunda çok yetenekli olan bu tür bu listede olmayı sonuna kadar hak ediyor.
6. Shetland çoban köpeği Shetland Çoban Köpeği, daha çok uzun saçlı Collie(Lassie) gibi gözükürler.
Zekaları insanlar tarafından farkedilince, iz sürme ve güvenlik köpeği olarak kullanılmaya başlandılar.
Bunun nedenleri çok kolay eğitilebiliyor olmaları ve yabancılara karşı çok şüpheci yaklaşmalarıdır. Bu listenin olmazsa olmazlarındandır.
5. Doberman pinscher Doberman Pinscher, aslında birkaç farklı türün karıştırılması ile ortaya çıkmışlardır. İnanılmaz koruma köpekleridirler.
Genellikle polis köpeği, koruma köpeği ya da iz sürme köpeği olarak kullanırlar. Sahiplerine ve grubundaki diğer üyelere çok sadıktırlar.
Bu köpekler ile ilgili kötü hikayeler duymuş olabilirsiniz.
Ancak iyi bir eğitim ve sosyalleşme ile bu köpekler sizin en iyi dostunuz olabilir. Zeka açısından bakılırsa çoğu rakibinin önüne geçerek ilk 10 ‘a girmişlerdir
4. Golden Retriever Dünyada en meşhur köpek cinlerinin başında gelir Golden Retriverlar… Şimdilerde evde beslemek için mükemmel bir cins olarak görülürler.
Ancak eskiden daha çok avda arkadaşlık etmesi için kullanılırmışlar. Sahiplerine çok düşkündürler ve kesinlikle kimseye zarar vermezler. Bu tür için söylenebilecek tek kötü sayılabilecek özellikleri tüylerinin dökülmesidir.
Ama düşününce hangi köpeğin dökülmüyor ki dimi… İnanılmaz koku alma duyuları sayesinde arama kurtarma veya narkotik köpeği olarak çalışabilirler.
Küçük çocuklarla bile oynarken inanılmaz sabırlıdırlar. Bütün bu özeliklerinin yanı sıra zeki oluşları onları bu listeye sokan nedendir.
3.Alman çoban köpeği Alman çoban köpeği, meşhur olma konusunda baya ön sıralarda kendine yer edinmiştir. Bunun en büyük sebeplerinden bir Rin Tin Tin karakterinin bir alman çoban köpeği olmasından kaynaklanmaktadır.
Tehlikeli gibi gözükseler de yetiştirilme tarzlarına göre çok sevecen canlılardır.
Zekaları sayesinde bu cins, koruma ya da polis köpeği olarak kullanılabilirler. Ayrıca eğitilmeleri oldukça kolaydır.
2. Kaniş Çoğu köpek sahibi, poddlelerin süslü köpek olmalarının yanı sıra, en zeki köpek sıralamasında 2. sırada olduğunu bilmiyor.
Bu cins köpekler, mükemmel bir avcı köpeği, iz sürme köpeği ya da kurtarma köpeği olabilirler. Buna rağmen bu cins eskiden kuş yalamak için kullanılırdı.
Ayrıca Poddleler üyesi oldukları gruptaki diğer bireyler üzerinde oldukça korumacı bir tutum sergilerler. Bu da onların sahiplerine ne kadar bağlı olduklarını gösterir.
1. Border Collie Hem sporcu bir köpektir hem de çoban köpeğidir. Aslına bakılırsa, en iyi çoban köpekleri sıralamasında başı çekmektedirler.
İnanılmaz bir zekaya ve enerjiye sahiptirler. Sahipleri ile birlikte çalışmaktan çok zevk alırlar.
Çok kısa sürede eğitilebilmeleri ile ünlüdürler.
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