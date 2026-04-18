Dünyanın en sağlıklı yeşilliği: Su teresi nedir, nasıl tüketilir? Uzmanından çarpıcı öneri!

Su teresi nasıl tüketilir? Su teresini salatalarınızda, soğuk sandviçlerde ve omletlerde gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından yapılan 41 "güç merkezi" meyve ve sebze analizinde, su teresi (Nasturtium officinale) 100 tam puan alarak zirveye yerleşti. A, C, K vitaminleri ile potasyum ve kalsiyum açısından zengin olan bu bitki, besin değeri başına düşük kalori yoğunluğu ile en besleyici gıda seçildi. Görünüşü ne kadar narin olsa da su teresi, bu kadar hafif bir yapraklı yeşillik için alışılmadık derecede yoğun besin değerine sahipti. Besin değeri üzerine yapılan araştırmalar ve sağlık otoritelerinin analizlerine göre, dünyanın en sağlıklı yeşilliği su teresi (Watercress) seçilmiştir. Neden Su Teresi? Su teresi, brokoli ve lahana gibi Brassica ailesinin bir üyesidir ve yapılan besin yoğunluğu çalışmalarında 100 üzerinden 100 tam puan almştır. Su teresi hangi ülkede yetişir? Su teresi, nemli ve ılıman iklimleri seven bir bitki olarak bilinir. Su teresinin anavatanı Avrupa ve Asya toprakları olduğu için, bu bölgelerde yıl boyunca bulunabilir. Türkiye'de ise su teresi en çok Ege, Marmara ve Karadeniz bölgelerinde bulunur.