Dünyanın en sağlıklı yeşilliği: Su teresi nedir, nasıl tüketilir? Uzmanından çarpıcı öneri!
En sağlıklı yeşillikler arasına adını yazdıran sadece marul değil. Su teresi 100-100 puanla zirveye yerleşti.
En sağlıklı yeşillikler arasına adını yazdıran sadece marul değil. Su teresi 100-100 puanla zirveye yerleşti.
ABD’de CDC tarafından yapılan kapsamlı bir analizde, 47 farklı sebze ve meyve karşılaştırıldı. Değerlendirme sonucunda su teresi, tam puan alarak listenin zirvesine çıktı.
İçeriğinde yer alan vitamin, mineral ve lifler ile sindirim sistemi için eşsiz bir besin kaynağı olan marul, dışında "en sağlıklı yeşillikler" arasına su teresi de adını yazdırıyor. Bilimsel araştırmalara göre su teresi, yüksek vitamin ve mineral içeriğiyle dünyanın en besleyici yeşilliği olarak öne çıktı. ABD’li Centers for Disease Control and Prevention (CDC) tarafından yürütülen ve 47 sebze-meyvenin vitamin–mineral yoğunluğunu karşılaştıran çalışmada, su teresi 100/100 puanla zirveye yerleşti. Bu sonuç, su teresinin kalori başına en yüksek besin değerini sunduğunu gösteriyor.
Su teresi, C vitamini ve bitkisel bileşikler açısından zengindir. Bu sayede hücreleri serbest radikallere karşı korumaya yardımcı olur. En sağlıklı sebze hangisi?” sorusuna verilen klasik cevaplar bir kenara bırakılıyor. İçerdiği vitaminler ve fitokimyasallar, vücudun enfeksiyonlara karşı direncini artırabilir. Yapısındaki antioksidanlar ve mineraller, damar sağlığını destekleyerek kalp hastalıkları riskini azaltmaya yardımcı olabilir. K vitamini yönünden zengin olan su teresi, kemik yoğunluğunun korunmasına katkı sağlar. A vitamini ve lutein içeriği sayesinde göz sağlığını destekler. Diyet yapanlar için ideal bir besindir; az kaloriyle yüksek vitamin ve mineral sağlar. Su teresi genellikle doğal kaynak sularının çevresinde kendiliğinden yetişir. Bu yüzden hijyen ve su kalitesi, tüketim açısından kritik önem taşır. Doğadan toplanan su teresi mutlaka iyi yıkanmalı. Kirli sulardan toplanan ürünler sağlık riski taşıyabilir. Su teresi genellikle salatalarda çiğ olarak tüketilirken, sandviç ve tostlara da lezzet katmak için tercih edilebilir. Ayrıca çorba ve smoothielere eklenerek farklı tariflerde kullanılabilir, et ve balık yemeklerinin yanında ise garnitür olarak sunulabilir. Uzmanlara göre besin değerinden en iyi şekilde faydalanmak için su teresinin mümkün olduğunca çiğ tüketilmesi önerilir.
Günlük beslenmede çoğu zaman yan ürün gibi görülen ama aslında sağlığımız için oldukça değerli olan bir sebze var. Su teresi nedir? Su teresi nasıl tüketilir? Baharın gelmesiyle birlikte Elazığ'ın Palu ilçesinde su teresi tezgahlardaki yerini aldı. Sulak ortamlarda yetişen su teresi salatalara lezzet katmasının yanı sıra sağlık için son derece kıymetlidir. Brüksel lahanası familyasından olan su teresi hafif baharatlı bir tada sahiptir. Ülkemizde genellikle Trakya bölgesinde yetişen su teresinin faydalarını duyduğunuzda inanamayacaksınız. İşte, su teresinin sağlığa olan faydaları: Günlük K vitamini ihtiyacını karşılar Düşük kalorili olan su teresi günlük K vitamini ihtiyacının tamamını karşılar.
Anti-kanser ürün Su teresi içerdiği antioksidanlar bakımından diyabet, kanser ve kalp hastalıkları riskini önler. Yüksek tansiyona iyi gelir Su teresi yüksek tansiyon sorunu yaşayanlar için şahane bir besindir. Kolesterolü düşürür Tüketimi yaygınlaşması gereken su teresi kötü kolesterolü düşürmeye yardımcı olur. Yapılan bir bilimsel çalışma 10 gün boyunca su teresi tüketen bireylerin kötü kolesterollerinin yüzde 50'nin üzerinde düştüğünü ispatlamıştır. Kemik sağlığı için kıymetli Kalsiyum, magnezyum, fosfor ve potasyum yönünden zengin olan su teresi kemik sağlığı için önemlidir. Özellikle menopoz döneminde kadınların mutlaka su teresi tüketmesi gereklidir.
Su teresi nasıl tüketilir? Su teresini salatalarınızda, soğuk sandviçlerde ve omletlerde gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından yapılan 41 "güç merkezi" meyve ve sebze analizinde, su teresi (Nasturtium officinale) 100 tam puan alarak zirveye yerleşti. A, C, K vitaminleri ile potasyum ve kalsiyum açısından zengin olan bu bitki, besin değeri başına düşük kalori yoğunluğu ile en besleyici gıda seçildi. Görünüşü ne kadar narin olsa da su teresi, bu kadar hafif bir yapraklı yeşillik için alışılmadık derecede yoğun besin değerine sahipti. Besin değeri üzerine yapılan araştırmalar ve sağlık otoritelerinin analizlerine göre, dünyanın en sağlıklı yeşilliği su teresi (Watercress) seçilmiştir. Neden Su Teresi? Su teresi, brokoli ve lahana gibi Brassica ailesinin bir üyesidir ve yapılan besin yoğunluğu çalışmalarında 100 üzerinden 100 tam puan almştır. Su teresi hangi ülkede yetişir? Su teresi, nemli ve ılıman iklimleri seven bir bitki olarak bilinir. Su teresinin anavatanı Avrupa ve Asya toprakları olduğu için, bu bölgelerde yıl boyunca bulunabilir. Türkiye'de ise su teresi en çok Ege, Marmara ve Karadeniz bölgelerinde bulunur.
