Dünyanın en sağlıklı sebzesi seçildi! İlaca bedel bitkilere talep patladı, alımda artış kaydetti

Alabaş - Kıvırcık Lahana ! Kıvırcık lahana olarak da bilinen alabaş, çiğ yenen veya pişirilen bir sebzedir. Ham alabaşlar lif bakımından zangindir, ayrıca C vitamini deposudur. Araştırmalar, alabaşların antioksidan içeriğinin iltihaplanma ve diyabete karşı güçlü bir etkisi olduğunu göstermiştir. Bir hayvan çalışmasında, alabaş ekstresi kan şekeri seviyesini tedavinin sadece yedi günü içinde d oranında azaltmıştır. Kara lahana ! Kara lahana bir çok besin açısından zengin bir sebzedir. Bir bardak (190 gram) pişmiş kara lahana, 5 gram lif, 4 gram protein ve günlük kalsiyum ihtiyacınızın ''sini içerir. Aslında, yeşil yapraklı sebzeler, brokoli ve soya fasulyesi ile mevcut en iyi kalsiyum kaynaklarından biridir. Bitki kaynaklarından yeterli miktarda kalsiyum alımı kemik sağlığını artırabilir ve osteoporoz riskini azalttığı gösterilmiştir. Kara lahananın içeriği antioksidanlar bakımından zengindir ve bazı hastalıklara yakalanma riskinizi azaltabilir. Sarımsak ! Sarımsak şifalı bir bitki olarak uzun bir geçmişe sahiptir ve kökleri eski Çin ve Mısır'a kadar uzanmaktadır. Sarımsaktaki ana aktif madde, sarımsağın sağlığa faydalarından büyük ölçüde sorumlu olan allisindir. Birkaç çalışma, sarımsağın kan şekerini düzenlemesinin yanı sıra kalp sağlığı için oldukça faydalı olduğunu bulmuştur. Bir hayvan çalışmasında, diyabetik farelere, sarımsak yağı ya da sarımsak parçası olarak diallil trisülfid verildi. Her iki sarımsak bileşiği de kan şekeri azalmasına ve insülin duyarlılığının artmasına neden olmuştur. Başka bir çalışmada, kalp hastalığı olan ve olmayan katılımcılara sarımsak verildi. Sonuçlar, sarımsağın, her iki grupta da HDL kolesterolü arttırırken, toplam kan kolesterolünü, trigliseritleri ve LDL kolesterolünü azaltabildiğini göstermiştir. Sarımsak, kanserin önlenmesinde de faydalı olabilir. Bir test çalışması, allisinin insan karaciğer kanseri hücrelerinde hücre ölümüne neden olduğunu göstermiştir.