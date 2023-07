Dünyanın en sağlıklı sebzesi seçildi! İlaca bedel bitkilere talep patladı, alımda artış kaydetti

Brüksel lahanası! Brüksel lahanası hücrelerin zarar görmesinin önlenmesinde özellikle etkili olabilecek bir antioksidan olan kaempferol içerir. Bir hayvan araştırması, kaempferolün hücrelere oksidatif hasara neden olan ve kronik hastalıklara neden olabilecek serbest radikallere karşı koruduğunu göstermiştir. Brüksel lahanası tüketimi detoksifikasyonun artmasına yardımcı olabilir. Bir çalışma, Brüksel lahanası yemenin, kolorektal kanser riskini azaltabilecek detoksifikasyonu kontrol eden spesifik enzimlerin bazılarında -30 artışa yol açtığını göstermiştir. Ek olarak, Brüksel lahanasının besin içeriği oldukça yoğundur. Her bir porsiyon K vitamini, A vitamini, C vitamini, folat, manganez ve potasyum dahil birçok vitamin ve mineral sağlar. Lahana! Diğer yeşil yapraklı sebzelerde olduğu gibi, lahana besin yoğunluğu ve antioksidan içeriği de dahil olmak üzere sağlığa yararlı bir çok özellik içerir. Bir bardak (67 gram) çiğ lahana bol miktarda B vitamini, potasyum, kalsiyum ve bakır içerir. Ayrıca A, C ve K vitaminleri için günlük ihtiyacınızın tamamını karşılar. Yüksek miktarda antioksidan içeriği sayesinde, lahana kalp sağlığını desteklemede de faydalıdır. 2008 yılında yapılan bir çalışmada, yüksek kolesterolü olan 32 erkek, 12 hafta boyunca günde 150 ml lahana suyu içmiştir. Çalışmanın sonunda, HDL kolesterol ', LDL kolesterol azalmış ve antioksidan aktivite artmıştır. Bir başka çalışma, lahana suyunun içilmesinin kan basıncını düşürebileceğini ve kan kolesterolünü ve kan şekerini azaltmada yararlı olabileceğini göstermiştir.