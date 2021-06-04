2021-06-04 01:19:23 Dünyanın en pahalı otomobilleri
Dünya üzerinde otomobil firmaları milyonluk araçlar üretmeye devam ediyor. İşte o araçlardan bazıları...
Dünya üzerinde otomobil firmaları milyonluk araçlar üretmeye devam ediyor. İşte o araçlardan bazıları...
Lüks araçlara olan merak, beraberinde fiyatlarla ilgili araştırmaları da ortaya çıkarmıştır.
Bu listede, otomobil tutkunları için dünyanın en pahalı araçları yer alıyor...
Rolls-Royce Phantom Serenity: 1.1 Milyon Dolar
Aston Martin One-77: 1.4 Milyon Dolar
Ferrari laFerrari Aperta: 1.4 Milyon Dolar
Lamborghini Centenario LP 770-4: 1.9 Milyon Dolar
Koenigsegg One: 2 Milyon Dolar
Koenigsegg Regera: 2 Milyon Dolar
McLaren P1 GTR: 2 Milyon Dolar
Lamborghini Sesto Elemento: 2.2 Milyon Dolar
Bugatti Chiron: 2.5 Milyon Dolar
Mercedes-Benz Maybach Exelero: 8 Milyon Dolar
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