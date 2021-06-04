  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Otomotiv
13
Dünyanın en pahalı otomobilleri

2021-06-04 01:19:23
Dünyanın en pahalı otomobilleri

Dünya üzerinde otomobil firmaları milyonluk araçlar üretmeye devam ediyor. İşte o araçlardan bazıları...

#1
Foto - Lüks araçlara olan merak, beraberinde fiyatlarla ilgili araştırmaları da ortaya çıkarmıştır.

Lüks araçlara olan merak, beraberinde fiyatlarla ilgili araştırmaları da ortaya çıkarmıştır.

#2
Foto - Bu listede, otomobil tutkunları için dünyanın en pahalı araçları yer alıyor...

Bu listede, otomobil tutkunları için dünyanın en pahalı araçları yer alıyor...

#3
Foto - Rolls-Royce Phantom Serenity: 1.1 Milyon Dolar

Rolls-Royce Phantom Serenity: 1.1 Milyon Dolar

#4
Foto - Aston Martin One-77: 1.4 Milyon Dolar

Aston Martin One-77: 1.4 Milyon Dolar

#5
Foto - Ferrari laFerrari Aperta: 1.4 Milyon Dolar

Ferrari laFerrari Aperta: 1.4 Milyon Dolar

#6
Foto - Lamborghini Centenario LP 770-4: 1.9 Milyon Dolar

Lamborghini Centenario LP 770-4: 1.9 Milyon Dolar

#7
Foto - Koenigsegg One: 2 Milyon Dolar

Koenigsegg One: 2 Milyon Dolar

#8
Foto - Koenigsegg Regera: 2 Milyon Dolar

Koenigsegg Regera: 2 Milyon Dolar

#9
Foto - McLaren P1 GTR: 2 Milyon Dolar

McLaren P1 GTR: 2 Milyon Dolar

#10
Foto - Lamborghini Sesto Elemento: 2.2 Milyon Dolar

Lamborghini Sesto Elemento: 2.2 Milyon Dolar

#11
Foto - Bugatti Chiron: 2.5 Milyon Dolar

Bugatti Chiron: 2.5 Milyon Dolar

#12
Foto - Mercedes-Benz Maybach Exelero: 8 Milyon Dolar

Mercedes-Benz Maybach Exelero: 8 Milyon Dolar

Kuruluş Osman oyuncusu veda tarihini duyurdu
Medya

Kuruluş Osman oyuncusu veda tarihini duyurdu

ATV’de reyting rekorları kıran Kuruluş Osman dizisi ve başrol Burak Özçivit’e ödül verildi.
Sedat Peker, Veyis Ateş'i hedef aldı!
Gündem

Sedat Peker, Veyis Ateş'i hedef aldı!

BAE'ye sığınıp altı boş iddialarla ülke gündemini meşgul eden firari mafya elebaşısı Sedat Peker, gazeteci Veyis Ateş'i hedef aldı...
ABD'de faizler açıklandı! Dolar sert düştü
Ekonomi

ABD'de faizler açıklandı! Dolar sert düştü

ABD'de ADP özel sektör istihdam verileri beklentilerin altında gelmesinin ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 2 baz puandan fazla arttı...
Sedat Peker HDP'ye göz kırptı!
Gündem

Sedat Peker HDP'ye göz kırptı!

BAE'ye sığınan firari mafya elebaşısı Sedat Peker, 'Süleyman Soylu bizim ruh sağlığımızı bozuyor' sözlerinin sahibi HDP'li Garo Paylan'ın tw..
Bitlis'ten acı haber! Şehit ve yaralı askerler var
Gündem

Bitlis'ten acı haber! Şehit ve yaralı askerler var

Bitlis'in Tatvan ilçesinde PKK'lı teröristler ile çıkan çatışmada 1 güvenlik korucusu şehit olurken 2 jandarma personeli yaralandı...
Kritik gelişmeyi duyurdu: Anlaşılırsa Türkiye ile görüşeceğiz
Dünya

Kritik gelişmeyi duyurdu: Anlaşılırsa Türkiye ile görüşeceğiz

Putin'in Orta Doğu ve Afrika Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov, Suriye konusunda Türkiye ve İran ile görüşme yapacaklarını söyledi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay