TOUR OF ORDU 2026, Karga Tepesin'de sona erdi

YEŞİLİN HER TONUNU GÖRDÜLER. 16 takımın mücadele ettiği Tour of Ordu’da bisikletçiler, yarış boyunca Ordu’nun eşsiz doğal güzellikleri eşliğinde pedal bastı. Karadeniz’in sahilinden başlayıp yüksek rakımlı Karga Tepesi’nde sona eren etap, sporculara zorlu bir tırmanışın yanı sıra görsel bir şölen de sundu. Organizasyona katılan yerli ve yabancı sporcuların, Ordu’nun doğal güzelliklerini ülkelerine taşıması ve tanıtımına katkı sağlaması hedefleniyor. STARTI BAŞKAN MÜFTÜOĞLU VERDİ. Tour of Ordu’nun ilk etabında 96 bisikletçi start alırken, ikinci etapta iki sporcunun yarıştan çekilmesiyle 94 bisikletçi mücadele etti. Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu’nun damalı bayrağı sallamasıyla başlayan yarışta sporcular, 3,5 kilometrelik nötral startın ardından gerçek startın verilmesiyle birlikte büyük mücadeleye başladı. PELOTON KAÇIŞA İZİN VERMEDİ Startın ardından ön grupta yer alan sporcular, uzun süre kaçış grubunun oluşmasına izin vermedi. Yarışın ilk 28 kilometresi toplu halde geçildi. 50. KİLOMETREDE İLK KAÇIŞ Fatsa kavşağının dönülmesinin ardından ilk ataklar başladı. Spor Toto Cycling Team’den Kaan Soylu Özkalbim, Tshenolo Pro Cycling Team’den Gustav Roller, VC Fukuoka’dan Haruhi Honda ve İstanbul Team’den Mewael Girma, pelotondan ayrılarak kaçış grubunu oluşturdu. Temponun giderek yükselmesiyle kaçış grubu pelotonla arasındaki zaman farkını 1 dakika 5 saniyeye kadar çıkardı. FARK 1 DAKİKA 15 SANİYEYE ÇIKTI Yarışın 65. kilometresinde ön grubun temposunu artırmasıyla zaman farkı 1 dakika 15 saniyeye yükseldi. Sporcular bu bölümde Çatalpınar geçişini gerçekleştirdi. FİNİŞE DOĞRU BÜYÜK ÇEKİŞME Finişe 28 kilometre kala peloton hızını artırarak kaçış grubuna yaklaşmaya başladı. Aradaki fark 15 saniyeye kadar düştü. Bu gelişmeyle birlikte gözler, etap sonunda yer alan zorlu tırmanışa çevrildi. Tırmanış özellikleri güçlü olan sporcular, Karga Tepesi’ndeki finiş için avantaj sağlamaya çalıştı. Son 500 metrede büyük bir çekişme yaşandı. Finiş çizgisini ilk geçen isim Solution Tech Nippo Rali Takımı’ndan Santiago Abner oldu. İkinciliği İstanbul Team’den Awet Aman, üçüncülüğü ise Solution Tech Nippo Rali Takımı’ndan Kyrylo Tsarenko elde etti. TOUR OF ORDU GELECEK YIL DAHA DA BÜYÜYECEK İki yıldır düzenlenen Tour of Ordu’nun bu yıl UCI 1.2 kategorisinde gerçekleştirildiğini belirten Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, organizasyonun gelecek yıllarda daha da büyütülmesi için çalışmaların başlatıldığını söyledi. Müftüoğlu, Tour of Ordu’nun bir Karadeniz klasiği haline gelmesi için çalıştıklarını belirterek, 2027 yılında UCI yarış takviminde dört etaplı bir organizasyonun yer alabileceğini ifade etti. Türk bisikletinin geleceği açısından genç yeteneklerin keşfedilmesine büyük önem verdiklerini de vurgulayan Müftüoğlu, genç sporcuların gelişimi için plan ve programların uzun süredir sürdürüldüğünü belirterek, “Ferhat Emişçi bunun son örneği. Daha da gelişip büyüyecek.” dedi.