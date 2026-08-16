  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
TOUR OF ORDU 2026, Karga Tepesin'de sona erdi Sözde medeni Batı'nın karanlık yüzü: Hayalet görünümlü kadın işçiler! Macaristan ve Polonya dünyanın en çok turist taşıyan ülkesi oldu: Avrupa'da oranları yüksek seviyeye çıktı
Spor
4
Yeniakit Publisher
TOUR OF ORDU 2026, Karga Tepesin'de sona erdi

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Giriş Tarihi:

TOUR OF ORDU 2026, Karga Tepesin'de sona erdi

Karadeniz'in eşsiz doğasıyla bisiklet sporunu buluşturan Kıyıdan Zirveye Tour of Ordu 2026, 119 kilometrelik OrduPerşembe Yaylası (Karga Tepesi) etabının ardından sona ererken, yarışı Solution Tech Nippo Rali Takımı'ndan Santiago Abner 3 saat 16 dakika 47 saniyelik derecesiyle birinci tamamladı.

#1
Foto - TOUR OF ORDU 2026, Karga Tepesin'de sona erdi

Karadeniz'in eşsiz doğasıyla bisiklet sporunu buluşturan Kıyıdan Zirveye Tour of Ordu 2026, 119 kilometrelik OrduPerşembe Yaylası (Karga Tepesi) etabının ardından sona ererken, yarışı Solution Tech Nippo Rali Takımı'ndan Santiago Abner 3 saat 16 dakika 47 saniyelik derecesiyle birinci tamamladı.

#2
Foto - TOUR OF ORDU 2026, Karga Tepesin'de sona erdi

Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Tour of Ordu’nun gelecek yıl daha da büyütülmesi ve geliştirilmesi için çalışmaların başlatıldığını açıkladı. Karadeniz’in eşsiz doğasıyla bisiklet sporunu buluşturan Kıyıdan Zirveye Tour of Ordu 2026, bugün koşulan ikinci ve son etapla sona erdi. İki gün süren organizasyonun 119 kilometrelik Ordu–Perşembe Yaylası (Karga Tepesi) etabını, Solution Tech Nippo Rali Takımı’ndan Santiago Abner, 3 saat 16 dakika 47 saniyelik derecesiyle kazandı.

#3
Foto - TOUR OF ORDU 2026, Karga Tepesin'de sona erdi

YEŞİLİN HER TONUNU GÖRDÜLER. 16 takımın mücadele ettiği Tour of Ordu’da bisikletçiler, yarış boyunca Ordu’nun eşsiz doğal güzellikleri eşliğinde pedal bastı. Karadeniz’in sahilinden başlayıp yüksek rakımlı Karga Tepesi’nde sona eren etap, sporculara zorlu bir tırmanışın yanı sıra görsel bir şölen de sundu. Organizasyona katılan yerli ve yabancı sporcuların, Ordu’nun doğal güzelliklerini ülkelerine taşıması ve tanıtımına katkı sağlaması hedefleniyor. STARTI BAŞKAN MÜFTÜOĞLU VERDİ. Tour of Ordu’nun ilk etabında 96 bisikletçi start alırken, ikinci etapta iki sporcunun yarıştan çekilmesiyle 94 bisikletçi mücadele etti. Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu’nun damalı bayrağı sallamasıyla başlayan yarışta sporcular, 3,5 kilometrelik nötral startın ardından gerçek startın verilmesiyle birlikte büyük mücadeleye başladı. PELOTON KAÇIŞA İZİN VERMEDİ Startın ardından ön grupta yer alan sporcular, uzun süre kaçış grubunun oluşmasına izin vermedi. Yarışın ilk 28 kilometresi toplu halde geçildi. 50. KİLOMETREDE İLK KAÇIŞ Fatsa kavşağının dönülmesinin ardından ilk ataklar başladı. Spor Toto Cycling Team’den Kaan Soylu Özkalbim, Tshenolo Pro Cycling Team’den Gustav Roller, VC Fukuoka’dan Haruhi Honda ve İstanbul Team’den Mewael Girma, pelotondan ayrılarak kaçış grubunu oluşturdu. Temponun giderek yükselmesiyle kaçış grubu pelotonla arasındaki zaman farkını 1 dakika 5 saniyeye kadar çıkardı. FARK 1 DAKİKA 15 SANİYEYE ÇIKTI Yarışın 65. kilometresinde ön grubun temposunu artırmasıyla zaman farkı 1 dakika 15 saniyeye yükseldi. Sporcular bu bölümde Çatalpınar geçişini gerçekleştirdi. FİNİŞE DOĞRU BÜYÜK ÇEKİŞME Finişe 28 kilometre kala peloton hızını artırarak kaçış grubuna yaklaşmaya başladı. Aradaki fark 15 saniyeye kadar düştü. Bu gelişmeyle birlikte gözler, etap sonunda yer alan zorlu tırmanışa çevrildi. Tırmanış özellikleri güçlü olan sporcular, Karga Tepesi’ndeki finiş için avantaj sağlamaya çalıştı. Son 500 metrede büyük bir çekişme yaşandı. Finiş çizgisini ilk geçen isim Solution Tech Nippo Rali Takımı’ndan Santiago Abner oldu. İkinciliği İstanbul Team’den Awet Aman, üçüncülüğü ise Solution Tech Nippo Rali Takımı’ndan Kyrylo Tsarenko elde etti. TOUR OF ORDU GELECEK YIL DAHA DA BÜYÜYECEK İki yıldır düzenlenen Tour of Ordu’nun bu yıl UCI 1.2 kategorisinde gerçekleştirildiğini belirten Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, organizasyonun gelecek yıllarda daha da büyütülmesi için çalışmaların başlatıldığını söyledi. Müftüoğlu, Tour of Ordu’nun bir Karadeniz klasiği haline gelmesi için çalıştıklarını belirterek, 2027 yılında UCI yarış takviminde dört etaplı bir organizasyonun yer alabileceğini ifade etti. Türk bisikletinin geleceği açısından genç yeteneklerin keşfedilmesine büyük önem verdiklerini de vurgulayan Müftüoğlu, genç sporcuların gelişimi için plan ve programların uzun süredir sürdürüldüğünü belirterek, “Ferhat Emişçi bunun son örneği. Daha da gelişip büyüyecek.” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bize bunlarla gelin... Yunanların İsrailli turistlere bile tahammülü yok! 'Onları ülkemizde istemiyoruz'
Dünya

Bize bunlarla gelin... Yunanların İsrailli turistlere bile tahammülü yok! 'Onları ülkemizde istemiyoruz'

İsrailli turistleri taşıyan kruvaziyer gemisi Crown Iris, Yunanistan'ın Pire Limanı'nda İsrail aleyhinde sloganlarla protesto edildi. ..
Beşiktaş’ta yaprak dökümü! O isimle yollar ayrılıyor
Spor

Beşiktaş’ta yaprak dökümü! O isimle yollar ayrılıyor

Süper Lig devi Beşiktaş, Alman stoperi Felix Uduokhai ile yollarını ayırıyor. 28 yaşındaki Uduokhai, İtalyan ekibi Monza ile anlaşmaya vardı..
İstanbul'da yarın bu yollar trafiğe kapatılacak
Seyahat

İstanbul'da yarın bu yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul'da, 2026 Uluslararası Asya ve Avrupa Triatlon Şampiyonası dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılacak.
DEM Parti’den ayrılmıştı: AK Parti’nin ilk Süryani belediye başkanı oldu! Türkan Kayır kimdir?
Gündem

DEM Parti’den ayrılmıştı: AK Parti’nin ilk Süryani belediye başkanı oldu! Türkan Kayır kimdir?

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde DEM Parti’den Şırnak’ın İdil Belediye Başkanı seçilen, daha sonra partisinden ihraç edilerek görevini bağıms..
Alihan Kuriş soruşturmasında flaş gelişme: Dev şirkete atanan kayyım geri çekildi
Gündem

Alihan Kuriş soruşturmasında flaş gelişme: Dev şirkete atanan kayyım geri çekildi

Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik Ankara Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmada Göknur Gıda ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Şirkettek..
Dev firma çinkoyu internette altın diye sattı!
Yerel

Dev firma çinkoyu internette altın diye sattı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, NZP Gold şirketine sahte altın ve sertifika üreterek internetten sattığı gerekçesiyle iddianame hazırladı...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23