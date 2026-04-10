Dünyanın en iyisinde zirve değişmedi Kahvaltı bizim işimiz

Dijital bir gastronomi rehberi olan TasteAtlas (Lezzet Atlası) dünyanın en iyi 100 kahvaltısını seçti. Türk kahvaltısı ilk sırada yer alırken; Türkiye'den 11 tarif listede yer aldı. 1. Türk kahvaltısı Kahvaltı, Türkçede sabah öğününü ifade eder ve Türk kültüründe oldukça önemli, çoğu zaman da zengin içerikli bir sofrayı temsil eder. “Kahvaltı” kelimesi, “kahve” ve “altı” kelimelerinin birleşiminden türemiştir ve “kahveden önce” anlamına gelir. Osmanlı döneminde kahve, yemeklerden sonra içilen bir içecek olarak görüldüğü için bu öğün kahveden önce yapılırdı. Geleneksel Türk kahvaltısı; peynir çeşitleri, zeytin, sebzeler, yerel ekmekler, yumurta, börek, baklava veya diğer tatlı hamur işleri gibi hem tatlı hem tuzlu birçok lezzetin bir arada sunulduğu zengin bir sofradır. Bu çeşitlilik, farklı tat ve dokuların bir araya gelmesini sağlar. Sofraya genellikle çay gibi sıcak içecekler eşlik eder. Kahvaltı, bolluğu ve çeşitliliğinin yanı sıra insanları bir araya getiren sosyal bir deneyim olarak da öne çıkar. Özellikle hafta sonları ve tatil günlerinde saatler süren keyifli sofralara dönüşebilir.