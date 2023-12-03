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10
Dünyanın en huzurlu ülkeleri belli oldu! Tabii biz de hayran hayran izliyoruz! İşte dünyanın en mutlu 10 ülkesi

2023-12-03 14:50:05
Dünyanın en huzurlu ülkeleri belli oldu! Tabii biz de hayran hayran izliyoruz! İşte dünyanın en mutlu 10 ülkesi

1. İzlanda

#1
Foto - Dünyanın en huzurlu ülkeleri belli oldu! Tabii biz de hayran hayran izliyoruz! İşte dünyanın en mutlu 10 ülkesi

2. Danimarka

#2
Foto - Dünyanın en huzurlu ülkeleri belli oldu! Tabii biz de hayran hayran izliyoruz! İşte dünyanın en mutlu 10 ülkesi

3. İrlanda

#3
Foto - Dünyanın en huzurlu ülkeleri belli oldu! Tabii biz de hayran hayran izliyoruz! İşte dünyanın en mutlu 10 ülkesi

4. Yeni Zelanda

#4
Foto - Dünyanın en huzurlu ülkeleri belli oldu! Tabii biz de hayran hayran izliyoruz! İşte dünyanın en mutlu 10 ülkesi

5. Avusturya

#5
Foto - Dünyanın en huzurlu ülkeleri belli oldu! Tabii biz de hayran hayran izliyoruz! İşte dünyanın en mutlu 10 ülkesi

6. Singapur

#6
Foto - Dünyanın en huzurlu ülkeleri belli oldu! Tabii biz de hayran hayran izliyoruz! İşte dünyanın en mutlu 10 ülkesi

7. Portekiz

#7
Foto - Dünyanın en huzurlu ülkeleri belli oldu! Tabii biz de hayran hayran izliyoruz! İşte dünyanın en mutlu 10 ülkesi

8. Slovenya

#8
Foto - Dünyanın en huzurlu ülkeleri belli oldu! Tabii biz de hayran hayran izliyoruz! İşte dünyanın en mutlu 10 ülkesi

9. Japonya

#9
Foto - Dünyanın en huzurlu ülkeleri belli oldu! Tabii biz de hayran hayran izliyoruz! İşte dünyanın en mutlu 10 ülkesi

10. İsviçre

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