Dev füze sistemi için imzalar sessiz sedasız atıldı! 45 milyon dolarlık “gemi avcısı” ile kıyılara çelikten duvar örülecek
Letonya, kıyı güvenliğini artırmak amacıyla ABD ve Norveç iş birliğiyle geliştirilen modern gemisavar füze sistemi Naval Strike Missile (NSM) için 45,5 milyon dolarlık sözleşmeye imza attı. ABD Dış Askeri Satışlar (FMS) prosedürüyle yürütülen ve toplam maliyeti 105 milyon doları bulması beklenen bu dev proje, Letonya’yı bölgedeki deniz savunma hattının en güçlü halkalarından biri haline getirecek. Temmuz 2030’a kadar tamamlanması planlanan teslimatlarla birlikte, NSM füzeleri Baltık Denizi’ndeki potansiyel tehditlere karşı caydırıcı bir güç olarak konuşlandırılacak.