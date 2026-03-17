Dev füze sistemi için imzalar sessiz sedasız atıldı! 45 milyon dolarlık “gemi avcısı” ile kıyılara çelikten duvar örülecek

Bu nedenle mevcut sözleşme, programın yalnızca Letonya tarafından doğrudan finanse edilen bölümünü temsil ediyor olabilir. Program ilerledikçe ABD yardımıyla finanse edilecek ek sözleşmelerin imzalanması da mümkün görülüyor. Letonya, Kongsberg teknolojisi ve NSM füzesine dayalı kıyı savunma sistemi seçen Orta Avrupa ülkelerinden biri olarak öne çıkıyor. Sistemi kullanan diğer Avrupa ülkeleri arasında Polonya, Romanya, Danimarka ve Bulgaristan da bulunuyor. Bu durum, sistemin bölgede deniz savunması için giderek daha fazla benimsendiğini gösteriyor.