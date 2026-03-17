Dev füze sistemi için imzalar sessiz sedasız atıldı! 45 milyon dolarlık "gemi avcısı" ile kıyılara çelikten duvar örülecek
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Letonya, kıyı güvenliğini artırmak amacıyla ABD ve Norveç iş birliğiyle geliştirilen modern gemisavar füze sistemi Naval Strike Missile (NSM) için 45,5 milyon dolarlık sözleşmeye imza attı. ABD Dış Askeri Satışlar (FMS) prosedürüyle yürütülen ve toplam maliyeti 105 milyon doları bulması beklenen bu dev proje, Letonya’yı bölgedeki deniz savunma hattının en güçlü halkalarından biri haline getirecek. Temmuz 2030’a kadar tamamlanması planlanan teslimatlarla birlikte, NSM füzeleri Baltık Denizi’ndeki potansiyel tehditlere karşı caydırıcı bir güç olarak konuşlandırılacak.

Sözleşmenin değeri 45,5 milyon dolar olarak açıklandı. Ancak sözleşmedeki opsiyonların kullanılması durumunda toplam değer 56,4 milyon dolara kadar çıkabilecek. Sözleşmenin başlangıç değerine ilişkin tüm finansman Letonya tarafından sağlanıyor. ABD Savaş Bakanlığı’nın sürece dahil olması ise Foreign Military Sales (FMS) tedarik prosedürünün kullanılması nedeniyle gerçekleşti. Sözleşme şartlarına göre teslimatların Temmuz 2030’a kadar tamamlanması planlanıyor. Ek opsiyonların kullanılması halinde nihai teslimat takvimi Kasım 2031’e kadar uzatılabilecek.

ABD Savaş Bakanlığı, çalışmaların büyük bölümünün Norveç’te gerçekleştirileceğini belirtti. Program faaliyetlerinin yaklaşık yüzde 63’ü burada yürütülecek, ek bileşenler ise İtalya, Finlandiya, Danimarka ve Birleşik Krallık’tan temin edilecek. Tedarik süreci, Letonya ile ABD arasında Aralık 2023’te imzalanan hükümetler arası Letter of Offer and Acceptance (LOA) anlaşmasının ardından başlatıldı. Letonya makamlarına göre daha geniş kapsamlı programın toplam değerinin yaklaşık 105 milyon dolara ulaşması bekleniyor. Program finansmanının büyük bölümü, ABD’nin Foreign Military Financing (FMF) askeri yardım programı kapsamında desteklenecek. Toplam maliyetin yaklaşık yüzde 70’inin bu askeri yardım fonlarıyla karşılanması öngörülüyor.

Bu nedenle mevcut sözleşme, programın yalnızca Letonya tarafından doğrudan finanse edilen bölümünü temsil ediyor olabilir. Program ilerledikçe ABD yardımıyla finanse edilecek ek sözleşmelerin imzalanması da mümkün görülüyor. Letonya, Kongsberg teknolojisi ve NSM füzesine dayalı kıyı savunma sistemi seçen Orta Avrupa ülkelerinden biri olarak öne çıkıyor. Sistemi kullanan diğer Avrupa ülkeleri arasında Polonya, Romanya, Danimarka ve Bulgaristan da bulunuyor. Bu durum, sistemin bölgede deniz savunması için giderek daha fazla benimsendiğini gösteriyor.

