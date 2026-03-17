Altın fiyatları tekrar yükselişe mi geçti?
Haftaya düşüşle başlayan altın fiyatları Salı gününe pozitif başladı.
Gram altın 7 bin 151 TL, ons altın ise 5 bin 22 dolar seviyelerinden güne başlarken, piyasalar yarın açıklanacak Fed faiz kararına kilitlendi. Yatırımcılar ve takı almak isteyen vatandaşlar, güncel fiyatları yakından takip ediyor. İşte 17 Mart 2026 Salı itibarıyla canlı altın alış-satış tablosu...
Gram altın haftanın ikinci işlem gününe 7 bin 135 lira, ons altın ise 5 bin 22 dolar seviyesinde başlarken, küresel piyasalardaki temkinli görünüm, güçlü dolar endeksi ve yükselen tahvil faizleri değerli metaller üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. İşte güncel altın fiyatları...
GRAM ALTIN FİYATI Alış: 7.151,2690 Satış: 7.152,1640
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI Alış: 5.022,92 Satış: 5.024,21
ÇEYREK ALTIN FİYATI Alış: 11.442,0300 Satış: 11.693,7900
CUMHURİYET ALTINI FİYATI Alış: 45.768,1200 Satış: 46.632,1100
TAM ALTIN FİYATI Alış: 46.931,00 Satış: 47.422,00
YARIM ALTIN FİYATI Alış: 22.814,00 Satış: 23.389,11
ZİYNET ALTINI FİYATI Alış: 45.769,72 Satış: 46.633,55
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI Alış: 6.568,76 Satış: 6.883,03 Kaynak: Haber Merkezi
