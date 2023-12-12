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Teknoloji-Bilişim
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Dünyanın en güçlü işlemcisi için yarış başladı

2023-12-12 02:20:24
Dünyanın en güçlü işlemcisi için yarış başladı

İlk 2 nm işlemciyi üretmek için Intel, Samsung ve TSMC arasındaki yarış sürüyor. İşte konuyla ilgili detaylar.

#1
Foto - Dünyanın en güçlü işlemcisi için yarış başladı

Dünyanın önde gelen yarı iletken şirketleri, yeni nesil akıllı telefonlara, veri merkezlerine ve yapay zekaya güç verecek “2 nanometre” (2 nm) işlemci çipleri yapmak için yarışıyor

#2
Foto - Dünyanın en güçlü işlemcisi için yarış başladı

TSMC, analistlerin sektördeki küresel üstünlüğünü koruma konusundaki favorisi olmaya devam ediyor ancak Samsung Electronics ve Intel, sektörün bir sonraki ileriye doğru atılımını aradaki farkı kapatma şansı olarak tanımladı.

#3
Foto - Dünyanın en güçlü işlemcisi için yarış başladı

2 nm işlemci yarışının kazananı kim olacak?

#4
Foto - Dünyanın en güçlü işlemcisi için yarış başladı

Bilmeyenler için öncelikle işlemcilerdeki “nm” ibaresinin ne anlama geldiğini anlatalım. Bu ifade, transistörler arasındaki mesafe demektir. Bir işlemcide ne kadar fazla transistör olursa o işlemci o kadar performanslı ve verimli çalışır. Bu nedenle transistörler arası mesafe kısalırsa işlemcinin içine daha fazla transistör sığar ve daha güçlü hale gelir. Bu sebepten dolayı düşük nm değeri daha üstündür.

#5
Foto - Dünyanın en güçlü işlemcisi için yarış başladı

Raporlara göre, işlemcilerde küresel pazara hakim olan TSMC, 2 nm prototipleri için süreç testi sonuçlarını Apple ve Nvidia da dahil olmak üzere en büyük müşterilerinden bazılarına zaten göstermiş durumda. Ancak bazı sızıntılar, Samsung’un, aralarında Nvidia’nın da bulunduğu büyük müşterilerin ilgisini çekmek amacıyla en son 2 nanometrelik prototiplerinin indirimli versiyonlarını sunduğunu söylüyor.

#6
Foto - Dünyanın en güçlü işlemcisi için yarış başladı

Eski pazar lideri Intel de gelecek yılın sonuna kadar yeni nesil çiplerini üreteceğine dair cesur iddialarda bulundu. Bu, ABD’li şirketin ürünlerinin performansına ilişkin şüphelerin devam etmesine rağmen, onu Asyalı rakiplerinin önüne geçirebilir.

#7
Foto - Dünyanın en güçlü işlemcisi için yarış başladı

2 nm işlemcilerin seri üretiminin 2025 yılında başlayacağını söyleyen TSMC, genellikle ilk olarak mobil versiyonunu piyasaya sürüyor ve Apple’ın ana müşterisi oluyor. PC versiyonları ve daha sonra daha yüksek güç yükleri için tasarlanmış yüksek performanslı işlemciler ise daha sonra gelecek gibi gözüküyor.

#8
Foto - Dünyanın en güçlü işlemcisi için yarış başladı

Apple’ın en yeni amiral gemisi akıllı telefonları iPhone 15 Pro ve Pro Max, bu yılın Eylül ayında piyasaya sürüldüklerinde TSMC’nin yeni 3 nanometre çip teknolojisini kullanan ilk kitlesel pazar tüketici cihazlarıydı. Önümüzdeki yıl piyasaya sürülecek olan iPhone 16 serisinde ise şu an için 2 nm işlemcilerin kullanılması beklenmiyor.

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