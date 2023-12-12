Dünyanın en güçlü işlemcisi için yarış başladı

Bilmeyenler için öncelikle işlemcilerdeki “nm” ibaresinin ne anlama geldiğini anlatalım. Bu ifade, transistörler arasındaki mesafe demektir. Bir işlemcide ne kadar fazla transistör olursa o işlemci o kadar performanslı ve verimli çalışır. Bu nedenle transistörler arası mesafe kısalırsa işlemcinin içine daha fazla transistör sığar ve daha güçlü hale gelir. Bu sebepten dolayı düşük nm değeri daha üstündür.