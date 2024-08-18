Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri belli oldu: Türkiye bakın kaçıncı sırada

2024 yılının başı itibarıyla güncellenen dünyanın en güçlü hava kuvvetleri sıralaması, Global Firepower adlı ABD merkezli araştırma kurumunun değerlendirmeleriyle belirlendi. Bu sıralama, 145 ülkeyi kapsayan kapsamlı bir analiz sonucunda oluşturuldu ve çeşitli faktörler göz önüne alındı. Bu faktörler arasında avcı uçakları, eğitmen uçaklar, nakliye araçları, özel bombardıman uçakları, kara saldırı uçakları ve özel görev platformları gibi unsurlar yer alıyor. Türkiye, 2024 yılı araştırması sonucunda iki sıra yükselerek dikkat çekici bir başarı elde etti.