Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı! Türkiye'den büyük başarı

Deniz kuvvetleri, denize kıyısı olan ülkeler için stratejik öneme sahip olup, ulusal savunma kabiliyetinin temel bir parçasını oluşturuyor. Her yıl olduğu gibi, ABD merkezli Global Firepower tarafından hazırlanan "Dünyanın en güçlü donanmaları" listesi, gemi ve personel sayıları gibi çeşitli faktörlere dayanarak hesaplanıyor. Türkiye'nin donanması da yine bu listede önemli bir konumda yer alıyor.