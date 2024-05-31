2024-05-31 15:11:45 Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı! Türkiye'den büyük başarı
ABD merkezli Global Firepower şirketinin 2024 raporuna göre, Türk Deniz Donanması yine uluslararası alanda etkileyici bir konumda yer alıyor. Türkiye'nin deniz kuvvetlerinin sağlamlığı ve yetenekleri, Global Firepower tarafından yapılan detaylı değerlendirmelerin ardından gözler önüne serildi. Peki, dünyanın en güçlü deniz kuvvetlerine sahip ülkeleri hangileri? Türkiye kaçıncı sırada? İşte merak edilenler...