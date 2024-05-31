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Aktüel
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Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı! Türkiye'den büyük başarı

2024-05-31 15:11:45
Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı! Türkiye'den büyük başarı

ABD merkezli Global Firepower şirketinin 2024 raporuna göre, Türk Deniz Donanması yine uluslararası alanda etkileyici bir konumda yer alıyor. Türkiye'nin deniz kuvvetlerinin sağlamlığı ve yetenekleri, Global Firepower tarafından yapılan detaylı değerlendirmelerin ardından gözler önüne serildi. Peki, dünyanın en güçlü deniz kuvvetlerine sahip ülkeleri hangileri? Türkiye kaçıncı sırada? İşte merak edilenler...

#1
Foto - Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı! Türkiye'den büyük başarı

Deniz kuvvetleri, denize kıyısı olan ülkeler için stratejik öneme sahip olup, ulusal savunma kabiliyetinin temel bir parçasını oluşturuyor. Her yıl olduğu gibi, ABD merkezli Global Firepower tarafından hazırlanan "Dünyanın en güçlü donanmaları" listesi, gemi ve personel sayıları gibi çeşitli faktörlere dayanarak hesaplanıyor. Türkiye'nin donanması da yine bu listede önemli bir konumda yer alıyor.

#2
Foto - Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı! Türkiye'den büyük başarı

97-Estonya 96- Uruguay 95- Somali

#3
Foto - Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı! Türkiye'den büyük başarı

94- Litvanya 93- Tanzanya 92- Sudan

#4
Foto - Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı! Türkiye'den büyük başarı

91- Karadağ 90- El Salvador 89- Surinam

#5
Foto - Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı! Türkiye'den büyük başarı

88- Kongo Demokratik Cumhuriyeti 87- Letonya 86- Kazakistan

#6
Foto - Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı! Türkiye'den büyük başarı

85- Kenya 84- Gürcistan 83- Arnavutluk

#7
Foto - Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı! Türkiye'den büyük başarı

82- Romanya 81- Umman 80- Nikaragua

#8
Foto - Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı! Türkiye'den büyük başarı

79- Eritre 78- Küba 77- Azerbaycan

#9
Foto - Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı! Türkiye'den büyük başarı

76- Norveç 75- Guatemala 74- Ürdün

#10
Foto - Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı! Türkiye'den büyük başarı

73- Gana 72- Ekvador 71- Sırbistan

#11
Foto - Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı! Türkiye'den büyük başarı

70- Kamboçya 69- Venezuela 68- Hırvatistan

#12
Foto - Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı! Türkiye'den büyük başarı

67- Dominik Cumhuriyeti 66- Yemen 65- Bulgaristan

#13
Foto - Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı! Türkiye'den büyük başarı

64- Angola 63- Arjantin 62- Singapur

#14
Foto - Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı! Türkiye'den büyük başarı

61- Avustralya 60- Türkmenistan 59- Polonya

#15
Foto - Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı! Türkiye'den büyük başarı

58- Panama 57-Laos 56- Suriye

#16
Foto - Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı! Türkiye'den büyük başarı

55- Güney Afrika 54- Tunus 53- Suudi Arabistan

#17
Foto - Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı! Türkiye'den büyük başarı

52- Bahreyn 51- Almanya 50- Kamerun

#18
Foto - Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı! Türkiye'den büyük başarı

49- İsrail 48- Kanada 47- Irak

#19
Foto - Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı! Türkiye'den büyük başarı

46- Peru 45- Paraguay 44- Lübnan

#20
Foto - Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı! Türkiye'den büyük başarı

43- Honduras 42- Birleşik Arap Emirlikleri 41- Danimarka

#21
Foto - Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı! Türkiye'den büyük başarı

40- Tayvan 39- Vietnam 38- Malezya

#22
Foto - Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı! Türkiye'den büyük başarı

37- İran 36- Ukrayna 35- Filipinler

#23
Foto - Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı! Türkiye'den büyük başarı

34- Hollanda 33- Portekiz 32- Pakistan

#24
Foto - Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı! Türkiye'den büyük başarı

31- Birleşik Krallık 30- Bangladeş 29- Fas

#25
Foto - Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı! Türkiye'den büyük başarı

28- Katar 27- Kuveyt 26- Fransa

#26
Foto - Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı! Türkiye'den büyük başarı

25- Şili 24- Nijerya

#27
Foto - Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı! Türkiye'den büyük başarı

23- Brezilya 22- Mısır 21- Japonya 20- İspanya 19- Bolivya

#28
Foto - Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı! Türkiye'den büyük başarı

18-Yunanistan 17-Türkiye 16- Meksika

#29
Foto - Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı! Türkiye'den büyük başarı

15- Güney Kore 14- Cezayir 13- Myanmar 12- Kolombiya

#30
Foto - Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı! Türkiye'den büyük başarı

11- Finlandiya 10- Sri Lanka 9- Tayland

#31
Foto - Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı! Türkiye'den büyük başarı

8- Hindistan 7- İtalya 6- Endonezya 5- İsveç 4- Amerika Birleşik Devletleri 3- Kuzey Kore 2- Çin 1- Rusya

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