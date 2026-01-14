Dünyanın en çok ziyaret edilen 10 şehri belli oldu! Türkiye'den iki şehir listede!
Küresel Turizm verilerine göre Dünyanın en çok ziyaret edilen şehirleri belli oldu. Türkiye'den iki şehir listeye girdi...
Dünyanın önde gelen pazar araştırma şirketlerinden Euromonitor International, 2025 yılına ilişkin Top 100 Şehir Destinasyonu Endeksi raporunu yayımladı. Açıklanan veriler, Türkiye’nin küresel turizmdeki güçlü konumunu bir kez daha gözler önüne serdi.
Rapora göre Türkiye’den iki şehir, yıl boyunca ağırladığı uluslararası ziyaretçi sayısıyla dünyanın en çok turist çeken ilk 10 kenti arasına girerek dikkat çekici bir başarı elde etti. Artan uçuş ağları, kültürel zenginlikler ve turizm yatırımlarının etkisiyle öne çıkan şehirler, Avrupa ve Asya’nın önemli turizm merkezlerini geride bıraktı.
İşte 2025 yılında dünya genelinde en fazla yabancı ziyaretçi çeken şehirler:
10- Kuala Lumpur (17.3 milyon)
9- Paris (18.3 milyon)
8- Antalya (18.6 milyon)
7- Mekke (18.7 milyon)
6- Dubai (19.5 milyon)
5- İstanbul (19.7 milyon)
4- Makao (20.4 milyon)
3- Londra (22.7 milyon)
2- Hong Kong (23.2 milyon)
1- Bangkok (30.3 million)/ kaynak: ensonhaber
