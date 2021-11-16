Dünyanın en büyük madenindeki keşif heyecanlandırdı! Daha önce böylesi görülmedi

Basıncın 200 bin kat daha yüksek olduğu alt mantoda oluşuyor Minik kristallerin, alt mantoda var olduğu teorik olarak ortaya konan ancak daha önce hiç gözlemlenmemiş bir kalsiyum silikat formu olduğu ortaya çıktı. Bilim insanları, esas olarak kalsiyum, silikon ve oksijen içeren bu özel kimyasal birleşimin yalnızca basıncın Dünya yüzeyinde bulunandan 200 bin kat daha fazla olduğu alt mantoda yaşanan aşırı koşullar altında oluşabileceğini açıkladı. Yüzey koşulları altında, kalsiyum silikat tipik olarak iğne benzeri kristallere sahip volastonit adı verilen beyaz bir mineral olarak bulunuyor.