Dünyanın en büyük madenindeki keşif heyecanlandırdı! Daha önce böylesi görülmedi

Ünlü bilim insanın adı verildi Tschauner ve meslektaşları, Carnegie Bilim Enstitüsü'nde jeoloji bilimcisi Ho-Kwang Dave Mao'nun onuruna yeni kalsiyum silikat mineraline "davemaoit adını" verdi. Öte yandan, normal olarak, davemaoit'in kristal yapısı, basınçtaki büyük düşüş nedeniyle Dünya'nın yüzeyine çıkarılsaydı parçalanırdı. Ancak, sert bir elmasın içinde sıkışıp kaldığı için, muhtemelen1,5 milyar yıllık bir geçmişe sahip olan Orapa madeninin uzun tarihi boyunca korundu. Tschauner, "Elması kırdığımızda, davemaoit yaklaşık bir saniye bozulmadan kaldı, sonra mikroskop altında genişlediğini ve şiştiğini, ardından cama dönüştüğünü gördük" dedi. Dünya'yı ısıtan maddeleri içeriyor olabilir Sonuç olarak, davemaoit'in Dünya'nın alt mantosunun yaklaşık yüzde 5'ini oluşturduğu düşünülüyor. Bilim insanları, bu mineralini çürürken Dünya'yı ısıtan uranyum, toryum ve potasyum-40 gibi radyoaktif elementlere de ev sahipliği yapabileceğini düşünüyor. Avustralya'daki Melbourne Üniversitesi'nden David Phillips, "Bu radyoaktif elementler olmasaydı, Dünya şimdiye kadar soğumuş olurdu" diye konuştu.