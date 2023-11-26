Dünyanın en büyük buz dağı hareket etti! Çok ama çok kötü haber

Canlılar tehlikede A23a nihayetinde eriyip gidecek. Yine de bilim insanları bunu ne kadar süreceğini tahmin edemiyor. Başka bir risk ise dev buz dağının Antarktika Yarımadası'nın ucuna yakın bir noktada olan Güney Georgia Adası'na çarpması durumunda ortaya çıkabilir. Güney Georgia ve Güney Sandwich adaları milyonlarca fok balığı ve penguen başta olmak üzere birçok canlının üreme noktası. Eğer A23a sürüklenişi sırasında bu adalara takılırsa üremek için bölgeye giden hayvanların rotası karışabilir ve yeni doğan yavruların beslenmesi zora girebilir.