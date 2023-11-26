2023-11-26 14:47:23 Dünyanın en büyük buz dağı hareket etti! Çok ama çok kötü haber
1986 yılında Antarktika'dan kopan ve neredeyse İstanbul kadar büyük olan A23a isimli buz dağı, 37 yıl sonra kıpırdamaya başladı. Antarktika kıtasından 1986 yılında kopan ve neredeyse İstanbul kadar büyük olan A23a adındaki buz dağı, şu anda bilinen en büyük buz kütlesi olarak kayıtlara geçmiş durumda. Dört bin metrekare büyüklüğündeki A23a, koptuktan kısa bir süre sonra Antarktika'nın en kuzeyindeki Weddll Denizi'nde karaya oturmuş ve böylece bir buz adasına dönüşmüştü.