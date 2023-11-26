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Dünyanın en büyük buz dağı hareket etti! Çok ama çok kötü haber

2023-11-26 14:47:23
Dünyanın en büyük buz dağı hareket etti! Çok ama çok kötü haber

1986 yılında Antarktika'dan kopan ve neredeyse İstanbul kadar büyük olan A23a isimli buz dağı, 37 yıl sonra kıpırdamaya başladı. Antarktika kıtasından 1986 yılında kopan ve neredeyse İstanbul kadar büyük olan A23a adındaki buz dağı, şu anda bilinen en büyük buz kütlesi olarak kayıtlara geçmiş durumda. Dört bin metrekare büyüklüğündeki A23a, koptuktan kısa bir süre sonra Antarktika'nın en kuzeyindeki Weddll Denizi'nde karaya oturmuş ve böylece bir buz adasına dönüşmüştü.

#1
Foto - Dünyanın en büyük buz dağı hareket etti! Çok ama çok kötü haber

37 yıl sonra hareket etmeye başladı Bilim insanları geçtiğimiz yıllarda buz parçasında hareket sinyalleri tespit etmişti. Ortaya çıkartılan son verilere göre A23a, Antarktika'nın dışına doğru yeniden harekete başladığı kanıtlandı. Uzun bir süre hareketsiz kalan A23a'nın kalınlığı 400 metreye kadar ulaşıyor. Kopan buz parçası öyle büyüktü ki Sovyetler Birliği'nin Druzhnaya 1 araştırma üssü, kopan parçanın üzerinde kalmıştı. Bilim insanlarına göre aradan geçen 37 yıllık sürede A23a'nın kütlesinde azalma meydana geldi. Böylece devasa buz parçası hafifleyerek suyun yüzeyinde hareket edebilecek kadar küçüldü.

#2
Foto - Dünyanın en büyük buz dağı hareket etti! Çok ama çok kötü haber

Sürüklenmeye başladı Şu anda Antartika Yarımadası'nın kuzey ucunda olan A23a, ayda 25 kilometre hızla Atlantik Okyanusu'nın güneyine doğru sürükleniyor. Dev buz dağının bir süre sonra Weddell Denizi'nin de sınırını oluşturan Antarktik Kutup Çevresi Akıntısı'na kapılacağı ve Antarktika etrafında kalacağı tahmin ediliyor.

#3
Foto - Dünyanın en büyük buz dağı hareket etti! Çok ama çok kötü haber

Canlılar tehlikede A23a nihayetinde eriyip gidecek. Yine de bilim insanları bunu ne kadar süreceğini tahmin edemiyor. Başka bir risk ise dev buz dağının Antarktika Yarımadası'nın ucuna yakın bir noktada olan Güney Georgia Adası'na çarpması durumunda ortaya çıkabilir. Güney Georgia ve Güney Sandwich adaları milyonlarca fok balığı ve penguen başta olmak üzere birçok canlının üreme noktası. Eğer A23a sürüklenişi sırasında bu adalara takılırsa üremek için bölgeye giden hayvanların rotası karışabilir ve yeni doğan yavruların beslenmesi zora girebilir.

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