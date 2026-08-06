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Bu vicdansızlığı nasıl yaptınız! 4 yaşındaki Emre’nin ölümünde kan donduran detay: Oğlunun katiliyle 3 gün sonra nikah kıydı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Bu vicdansızlığı nasıl yaptınız! 4 yaşındaki Emre’nin ölümünde kan donduran detay: Oğlunun katiliyle 3 gün sonra nikah kıydı

4 yaşındaki Yunus Emre'nin şüpheli ölümünü inceleyen jandarma, korkunç gerçeğe ulaştı. Çelişkili ifadeler cinayeti fısıldarken, annenin üvey babayla yaptığı evlilik kan donduran planı ele verdi.

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Foto - Bu vicdansızlığı nasıl yaptınız! 4 yaşındaki Emre’nin ölümünde kan donduran detay: Oğlunun katiliyle 3 gün sonra nikah kıydı

Afyonkarahisar’da yüksekten düştüğü iddia edilerek hastaneye kaldırılan ve hayatını kaybeden 4 yaşındaki Yunus Emre Yakar'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. JASAT dedektiflerinin çözdüğü kan donduran olayda, annenin oğlu öldürüldükten sadece 3 gün sonra katille evlendiği belirlendi!

#2
Foto - Bu vicdansızlığı nasıl yaptınız! 4 yaşındaki Emre’nin ölümünde kan donduran detay: Oğlunun katiliyle 3 gün sonra nikah kıydı

Afyonkarahisar'da geçtiğimiz Ocak ayında yüksekten düştüğü iddiasıyla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 4 yaşındaki Yunus Emre Yakar'ın ölümündeki düğümü JASAT dedektifleri çözerken, çocuğun cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Olayda bir başka dehşete düşüren ayrıntı ise çocuğun annesinin, oğlu öldürüldükten 3 gün sonra oğlunun katili ile nikâh kıyması oldu.

#3
Foto - Bu vicdansızlığı nasıl yaptınız! 4 yaşındaki Emre’nin ölümünde kan donduran detay: Oğlunun katiliyle 3 gün sonra nikah kıydı

Afyonkarahisar'da geçtiğimiz Ocak ayında yüksekten düştüğü iddiasıyla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 4 yaşındaki Y.E.Y'nin ölümündeki düğümü JASAT dedektifleri çözerken, çocuğun cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Olayda bir başka dehşete düşüren ayrıntı ise çocuğun annesinin, oğlu öldürüldükten sadece 3 gün sonra oğlunun katili ile nikâh kıyması oldu. Olay, geçtiğimiz 24 Ocak 2026'da merkeze bağlı Işıklar beldesinde yaşandı. Y.E.Y isimli 4 yaşındaki çocuk, annesi Z.K. ve dede M.K., tarafından yüksekten düştüğü gerekçesi ile bilinci kapalı bir şekilde Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen küçük çocuk, burada yapılan müdahalenin ardından Kütahya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak Y.E.Y, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Foto - Bu vicdansızlığı nasıl yaptınız! 4 yaşındaki Emre’nin ölümünde kan donduran detay: Oğlunun katiliyle 3 gün sonra nikah kıydı

SORUŞTURMAYI DERİNLEŞTİREN JASAT 5 KİŞİYİ GÖZALTINA ALDI: Olayın ardından soruşturma başlatan jandarma ekipleri küçük çocuğun düştüğü öne sürülen yerde inceleme yapıp ardından aile üyelerinin ifadelerini aldı. Yapılan incelemelerin ardından soruşturmayı jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) devraldı. Dosyayı detaylı şekilde inceleyen JASAT dedektifleri aile üyelerinin çelişkili ifadeleri ve otopsi raporundan yola çıkarak, anne Z.K., üvey baba B.K., dede M.K. ve babaanne A.K., ile bir aile üyesini gözaltına aldı.

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Foto - Bu vicdansızlığı nasıl yaptınız! 4 yaşındaki Emre’nin ölümünde kan donduran detay: Oğlunun katiliyle 3 gün sonra nikah kıydı

DEDE OLAYI İTİRAF ETTİ: JASAT dedektifleri tarafından adliye sevk edilen aile üyeleri, küçük çocuğu B.K.'nin öldürdüğünü itiraf ettiler. Dede M.K., ifadesinde küçük çocuğun öldüğü gün, oğlu, yani üvey babası olan B.K. ile koyun otlatmak için araziye gittiğini ancak bir süre sonra B.K.'nin kucağında Y.E.Y'yi getirerek, 'Bir iki tane vurdum, bayıldı. Şuna bir bakın' diyerek kendisine verdiğini söyledi. Bunun üzerine küçük çocuğu gelini olan Z.K., ile birlikte alarak hastaneye götürdüklerini ve sonrasında çocuğun öldüğünü söyledi.

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Foto - Bu vicdansızlığı nasıl yaptınız! 4 yaşındaki Emre’nin ölümünde kan donduran detay: Oğlunun katiliyle 3 gün sonra nikah kıydı

ÜVEY BABA KÜÇÜK ÇOCUĞU ÖLDÜRDÜĞÜ İDDİASIYLA TUTUKLANDI: Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan şahıslardan üvey baba B.K., 'Kasten adam öldürme' suçlamasıyla, dede M.K., ise delil karartma suçundan tutuklanırken, anne Z.K., ile babaanne A.K., hakkında ise adli kontrol ve yurtdışı çıkış yasağı ile serbest bırakıldı. Gözaltına alınan diğer aile üyesi ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Tutuklanan B.K., cinayeti nasıl işlediğini anlatmayarak olayı inkar etti. KÜÇÜK ÇOCUĞUN ÖLMEDEN ÖNCE DE DAYAK YEDİĞİ ORTAYA ÇIKTI: Çıkarıldığı mahkemede suçlamaları kabul etmeyen, ancak tutuklanan üvey baba B.K.'nin ile ilgili çevre sakinlerinden alınan bilgilerde ise küçük çocuğu ölmeden önce üvey olduğu gerekçesi ile altını ıslattığı ya da gürültü yaptığı gerekçesiyle sürekli dövdüğü iddia edildi. DUYARSIZLIĞIN BU KADARI: Aile üyelerinin yakınlarından alınan bir başka bilgide ise duyarsızlığın bu kadarı gözler önüne serildi. B.K., çocuğu öldürdüğü annesi Z.K. ile olaydan sadece 3 gün sonra resmi nikah yaparak evlendiği ortaya çıktı. Anne Z.K.'nın ise olayı, kocası ve ailesinin baskılarından dolayı sakladığı belirtildi.

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Yorumlar

Tufan Deniz

Insanın kanı donuyor.Bunların hepsi ateše atılarak can çeke çeke yakılıp öldürülmelidir vijdansizlar alçaklar ölüm cezası mutlaka ülkemizde uygulanmalıdır böyle iblislerin yaşaması haramdır

Ferit

Bu sabinin ve bunun gibi mazlumların günahı yetkileri olupta idam yasasını getirmiyenlerin boynunadır.
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
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