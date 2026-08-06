Bu vicdansızlığı nasıl yaptınız! 4 yaşındaki Emre’nin ölümünde kan donduran detay: Oğlunun katiliyle 3 gün sonra nikah kıydı

ÜVEY BABA KÜÇÜK ÇOCUĞU ÖLDÜRDÜĞÜ İDDİASIYLA TUTUKLANDI: Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan şahıslardan üvey baba B.K., 'Kasten adam öldürme' suçlamasıyla, dede M.K., ise delil karartma suçundan tutuklanırken, anne Z.K., ile babaanne A.K., hakkında ise adli kontrol ve yurtdışı çıkış yasağı ile serbest bırakıldı. Gözaltına alınan diğer aile üyesi ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Tutuklanan B.K., cinayeti nasıl işlediğini anlatmayarak olayı inkar etti. KÜÇÜK ÇOCUĞUN ÖLMEDEN ÖNCE DE DAYAK YEDİĞİ ORTAYA ÇIKTI: Çıkarıldığı mahkemede suçlamaları kabul etmeyen, ancak tutuklanan üvey baba B.K.'nin ile ilgili çevre sakinlerinden alınan bilgilerde ise küçük çocuğu ölmeden önce üvey olduğu gerekçesi ile altını ıslattığı ya da gürültü yaptığı gerekçesiyle sürekli dövdüğü iddia edildi. DUYARSIZLIĞIN BU KADARI: Aile üyelerinin yakınlarından alınan bir başka bilgide ise duyarsızlığın bu kadarı gözler önüne serildi. B.K., çocuğu öldürdüğü annesi Z.K. ile olaydan sadece 3 gün sonra resmi nikah yaparak evlendiği ortaya çıktı. Anne Z.K.'nın ise olayı, kocası ve ailesinin baskılarından dolayı sakladığı belirtildi.