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Rusya'dan Türkiye itirafı: Rakipsizler

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Rusya'dan Türkiye itirafı: Rakipsizler

Rusya'daki savaş devam ederken Rusların yurtdışı tatil tercihini son veriler ışığında analiz eden Moskova basını Türkiye'yi işaret ederek 'rakipsizler' itirafında bulundu.

#1
Foto - Rusya'dan Türkiye itirafı: Rakipsizler

Çocuklu Rus turistlerin son dönemde tatil tercihi Çin’e kaydı. Çin, bu yaz çocuklu Rus turistlerin en çok tercih ettiği destinasyonlar arasında ilk 5’te Birleşik Arap Emirlikleri’nin yerini aldı. Tur satış platformu Travelata.ru’da yer alan verilere göre Çin, toplam rezervasyonlar içindeki payını yüzde 4’e çıkararak listenin 4’üncü sırasına yükseldi.

#2
Foto - Rusya'dan Türkiye itirafı: Rakipsizler

Rus ailelerin en çok tercih ettiği destinasyon ise yine yüzde 60’la Türkiye oldu. Türkiye’de yapılan tatillerde aile başına ortalama olarak 322 bin ruble harcandı.

#3
Foto - Rusya'dan Türkiye itirafı: Rakipsizler

İkinci sırada ise ortalama 259 bin ruble ile Mısır geldi. Rusya için tatillere harcanan tutar ise 134 bin ruble olurken, Rus ailelerin tercihinde iç turizm üçüncü sırada yer aldı.

#4
Foto - Rusya'dan Türkiye itirafı: Rakipsizler

Tur satış platformu yetkilileri çocuklu aileler arasında Çin’e olan ilgilinin yükseldiğini belirtti. Dokuz gecelik Çin turunun ortalama fiyatı 261 bin ruble olurken, Orta Doğu’da yaşanan gerilimler nedeniyle BAE’ye düşen ilginin Çin’e kaydığı bildirildi.

#5
Foto - Rusya'dan Türkiye itirafı: Rakipsizler

Listenin son sırasında ise Abhazya bulunuyor. Bu destinasyonda ortalama tatil harcaması 156 bin ruble olarak hesaplandı. Uzmanlar, Çin'in vize kolaylıkları, yeni uçuş bağlantıları ve artan turizm seçenekleri sayesinde Rus aileler için giderek daha cazip bir destinasyon haline geldiğini belirtiyor.

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