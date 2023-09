İçmeceler için Belçika’dan gelen ziyaretçi Kadir Demir, Ayaş İçmece ve Kaplıcaları’na 35 sene önce dedesi ile geldiğini belirterek, “Sonrasında yine birçok kez geldim. Türkiye’ye her gelişimde buraya gelme ihtiyacı hissediyorum. Yakınlarım, akrabalarım vücudu temizlemek için buraya geliyor. Aralarında her sene böbrek taşı düşürenler var. Teyzemde böbrek taşı vardı. Ameliyat olması gerekiyordu hatta. Teyzem o taşı burada yok etti. Suyun özelliklerini ben biraz araştırdım. İçinde magnezyum var yoğun bir şekilde. Genelde 3 günlüğüne geliyoruz. Her seferinde pişman oluyoruz kısa kaldığımız için” dedi. Konya’dan gelen ziyaretçi Sultan Yıldırım ise safrasında iltihap tutmuş taş olduğunun bilgisini vererek, bir arkadaşının tavsiyesi üzerine Ayaş İçmeceleri ve Kaplıcaları’na geldiğini söyledi. Yıldırım, beş senedir üst üste ziyarete geldiğini ve burada şifa bulduğunu aktararak, günde üç litre şifalı olduğu söylenen sudan içtiğini, ödem oluşmaması için yürüyüş yaptığını ve günde bir defa da kaplıcalarda havuza girdiğini dile getirdi.