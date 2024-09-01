2024-09-01 01:16:04 Dünya’nın 3. enerji alanı keşfedildi
Bilim insanları, 60 yıl süren geniş kapsamlı bir araştırmanın ardından çift kutuplu elektrik alanı keşfetmeyi başardı.
Bilim insanları, 60 yıl süren geniş kapsamlı bir araştırmanın ardından çift kutuplu elektrik alanı keşfetmeyi başardı.
NASA, 28 Ağustos’ta yaptığı bir açıklamayla, Dünya’nın çevresinde bulunan üçüncü bir enerji alanının, yani “çift kutuplu elektrik alanı” (ambipolar electric field) varlığını ilk kez kanıtladığını duyurdu. Bu büyük keşif, bilim insanlarının 60 yılı aşkın süredir aradığı ve “kutup rüzgarı” olarak adlandırılan fenomenin ana kaynağını aydınlattı.
Henüz çift kutuplu elektrik alanı keşfedilmemişken, 1968 yılında bilim insanları, Dünya’nın güney ve kuzey kutupları üzerinde uzaya doğru akan gizemli parçacık akışları gözlemlemiş ve bu akışların soğuk olduğunu, yani herhangi bir ısınma belirtisi göstermediğini fark etmişti.
Bu durum Dünya çevresinde, parçacıkları harekete geçiren bir elektrik alanının olabileceği teorisini ortaya attı. Ancak, bu alanın varlığı bugüne kadar kanıtlanamamıştı.
NASA’nın “Endurance” (Dayanıklılık) projesi kapsamında, 2022 yılında gerçekleştirilen bir roket görevi bu alanın varlığını doğruladı. Roket, 768 kilometre yüksekliğe ulaşarak Dünya atmosferinin üst katmanlarındaki plazma ortamını ölçtü ve sadece 0.55 voltluk bir potansiyel fark tespit etti.
Bu son derece zayıf elektrik alanı, atmosferin genişlemesine ve bazı iyonların uzaya kaçmasına neden oluyor.
Bu buluş, Dünya’nın atmosferik süreçlerini ve evrimini daha iyi anlamamıza yardımcı olabileceği gibi, diğer gezegenlerin de yaşam için uygun olup olmadığını değerlendirmede kritik bir rol oynayabilir.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23