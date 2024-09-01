  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji-Bilişim
7
Dünya’nın 3. enerji alanı keşfedildi

2024-09-01 01:16:04
Dünya’nın 3. enerji alanı keşfedildi

Bilim insanları, 60 yıl süren geniş kapsamlı bir araştırmanın ardından çift kutuplu elektrik alanı keşfetmeyi başardı.

#1
Foto - Dünya’nın 3. enerji alanı keşfedildi

NASA, 28 Ağustos’ta yaptığı bir açıklamayla, Dünya’nın çevresinde bulunan üçüncü bir enerji alanının, yani “çift kutuplu elektrik alanı” (ambipolar electric field) varlığını ilk kez kanıtladığını duyurdu. Bu büyük keşif, bilim insanlarının 60 yılı aşkın süredir aradığı ve “kutup rüzgarı” olarak adlandırılan fenomenin ana kaynağını aydınlattı.

#2
Foto - Dünya’nın 3. enerji alanı keşfedildi

Henüz çift kutuplu elektrik alanı keşfedilmemişken, 1968 yılında bilim insanları, Dünya’nın güney ve kuzey kutupları üzerinde uzaya doğru akan gizemli parçacık akışları gözlemlemiş ve bu akışların soğuk olduğunu, yani herhangi bir ısınma belirtisi göstermediğini fark etmişti.

#3
Foto - Dünya’nın 3. enerji alanı keşfedildi

Bu durum Dünya çevresinde, parçacıkları harekete geçiren bir elektrik alanının olabileceği teorisini ortaya attı. Ancak, bu alanın varlığı bugüne kadar kanıtlanamamıştı.

#4
Foto - Dünya’nın 3. enerji alanı keşfedildi

NASA’nın “Endurance” (Dayanıklılık) projesi kapsamında, 2022 yılında gerçekleştirilen bir roket görevi bu alanın varlığını doğruladı. Roket, 768 kilometre yüksekliğe ulaşarak Dünya atmosferinin üst katmanlarındaki plazma ortamını ölçtü ve sadece 0.55 voltluk bir potansiyel fark tespit etti.

#5
Foto - Dünya’nın 3. enerji alanı keşfedildi

Bu son derece zayıf elektrik alanı, atmosferin genişlemesine ve bazı iyonların uzaya kaçmasına neden oluyor.

#6
Foto - Dünya’nın 3. enerji alanı keşfedildi

Bu buluş, Dünya’nın atmosferik süreçlerini ve evrimini daha iyi anlamamıza yardımcı olabileceği gibi, diğer gezegenlerin de yaşam için uygun olup olmadığını değerlendirmede kritik bir rol oynayabilir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mezuniyet törenindeki slogan sonrası cevap bekleyen sorular! Kime meydan okuyorlar?
Gündem

Mezuniyet törenindeki slogan sonrası cevap bekleyen sorular! Kime meydan okuyorlar?

Tuzla Piyade Okulu’nda Müslümanlara küfürler edip öldürme planları yapan Kemalist subaylar hafızalardaki yerini korurken, şimdi de Kara Harp..
Sokak ortasında cinsel ilişki rezaletleri! Bu ‘hayvanlara’ kim dur diyecek?
Gündem

Sokak ortasında cinsel ilişki rezaletleri! Bu ‘hayvanlara’ kim dur diyecek?

İstanbul Bebek sahilinde halka açık bir şekilde yaşanan cinsel ilişki rezaleti gündemdeki yerini korurken son dönemde ahlaktan nasip almamış..
Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener'in son durağı belli oldu!
Gündem

Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener'in son durağı belli oldu!

Ankara’da evinde rehin aldığı anneannesini silahla vurarak öldüren Eski Bakan Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener, 10. Sulh Ceza Hakimli..
Atlasglobal'den sonra bir havayolu devi daha tarih oluyor! Faaliyetlerini resmen sonlandıracak
Ekonomi

Atlasglobal'den sonra bir havayolu devi daha tarih oluyor! Faaliyetlerini resmen sonlandıracak

Bir hava yolu şirketi daha tarih olmaya hazırlanıyor. Hindistan'ın önde gelen havayolu şirketlerinden Vistara faaliyetlerini sonlandırıyor...
CHP ile İYİ Parti birbirine girdi! Müsavat çıldırdı
Siyaset

CHP ile İYİ Parti birbirine girdi! Müsavat çıldırdı

İzmir Enternasyonal Fuarı'nın 93. yılı için düzenlenecek açılış programında bir mail yüzünden "program değişikliği" krizi yaşandı...
Alman ordusu Nijer'den tamamen çekildi! Almanya'da kritik seçim
Dünya

Alman ordusu Nijer'den tamamen çekildi! Almanya'da kritik seçim

Alman ordusu, Batı Afrika ülkesi Nijer'den çekilme kararı aldı. Askeri cunta tarafından yönetilen Nijer'deki bir hava üssünü boşaltarak ordu..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23