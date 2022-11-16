Dünyada kartlar yeniden karılıyor! Avrupa'da yokluk Türkiye'de bolluk

Gaziantep'te 30 yıldır kömür satan Müslüm Köse, dünya enerji piyasasında yaşanan enerji ve ısınma sorununun devam ettiğini belirterek, Türkiye'nin bu krizden en az etkilenen ülke olduğunu ifade etti. Köse, "Kömür, halkın vazgeçilmezidir. Bu sene Ukrayna-Rusya savaşından ve Amerika’nın ambargo uygulanmasından dolayı tabii ki de kömürde, dünya enerji piyasasında ve ısınmada belli bir kriz yaşandı. Ama bizim Türkiye’miz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde bu sorunu rahatlıkla çözmüştür. Dış politikada bu oyunu iyi oynamıştır. Halkını düşünerekten Rusya ve Ukrayna ile ilişkileri güzel tutmuştur. Ucuz kömür almayı başarmıştır. Tabii ki de dünya piyasasını Rotterdam borsası belirliyor. Oralarda kömürün tonu 4-5 bin dolara kadar yükselmiştir. Bizim Türkiye’mizde ise 200-250 doları geçmedi. Tabii bunda Rusya’dan kömür almanın katkısı büyüktür" dedi. Köse, bugün ithal kömürün tonunun 6-7 bin, yerli kömürün ise 3-5 bin TL arasında satıldığını da kaydetti.