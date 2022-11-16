2022-11-16 16:11:13 Dünyada kartlar yeniden karılıyor! Avrupa'da yokluk Türkiye'de bolluk
Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmanın enerji fiyatları üzerindeki etkisi sürüyor. Rusya'dan Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatının kısıtlanması, Ukrayna ve Rusya'nın kömür sevkiyatını durdurması üzerine Avrupa ülkelerinde ısınma telaşı başladı. Doğal gaz ve kömüre ulaşmada sıkıntı yaşayan Avrupa'da en fazla derinliğe sahip Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF’de işlem gören vadeli gaz kontratında, son bir yılda yüzde 130'lara ulaşan oranlarda artış olurken, Hollanda Rotterdam Kömür Borsası'nda ise bir ton kömürün fiyatı 4-5 bin doları gördü. Avrupa'da kömür ve doğal gaz fiyatlarında son bir yılda yaşanan 2 kat fiyat artışına rağmen, gaz ve kömür stoklarının bitmesi endişesi yaşanırken, Türkiye'de ise kömürcüler, yaygınlaşan doğa lgaz ve sahte kömürden yakınıyor.