Dünyada bir örneği daha yok

Müzede Van'ın tarihi hafızasının bir bütün olarak görülebildiğini belirten Uslu, şunları kaydetti: "Müze çok zengin bir koleksiyona sahip. Teşhire koyabileceğimiz 45 bin eserimiz var. Ancak 2 bin 800 eseri sergiliyoruz. Canlandırmalarla o döneme ışık tutuyoruz. Birbirleriyle aynı olan eserleri sergilemektense ünik, insanların dikkatini çeken eserlere yer veriyoruz. Birçok müzede olduğu gibi Van Müzesi, Akdamar Adası ve Van Kalesi gibi ören yerlerimizde Müzeler Haftası kapsamında vatandaşlara ücretsiz hizmet veriliyor. 2023'te müze ve ören yerlerimiz yaklaşık 60 bin ziyaretçiyi ağırladı. Sezon daha yeni açıldı. İnşallah 2023 yılı Van için iyi bir turizm yılı olacak."