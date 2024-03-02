  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Otomotiv
4
Dünyada bir ilk! Havalimanı transferinde sürücüsüz toplu ulaşım! İlklerin markası!

2024-03-02 10:50:25
Dünyada bir ilk! Havalimanı transferinde sürücüsüz toplu ulaşım! İlklerin markası!

Avrupa başta olmak üzere dünyada toplu ulaşımın elektrikli ve otonom dönüşümünde öncü rol oynayan Karsan, sektörde ilkleri gerçekleştirmeye devam ediyor.

#1
Foto - Dünyada bir ilk! Havalimanı transferinde sürücüsüz toplu ulaşım! İlklerin markası!

Şirket, 2021 yılından bu yana dünyada hizmet veren ADASTEC iş birliği ile geliştirdiği sürücüsüz modeli Otonom e-ATAK ile, şimdi de Hollanda’da, Rotterdam Havalimanı’nda toplu ulaşım hizmeti sunmak için şehrin ana toplu taşıma operatörü RET (Rotterdamse Elektrische Tramvay) ve DAM Shuttles ile sözleşme imzaladı. Meijersplein metro durağı ile Rotterdam Havalimanı arasında 5 kilometrelik güzargahta yolcu ve çalışanları taşıyacak olan iki adet Otonom e-ATAK, 2024 yılının Kasım ayında RET’in parkına dahil olacak.

#2
Foto - Dünyada bir ilk! Havalimanı transferinde sürücüsüz toplu ulaşım! İlklerin markası!

“Mobilitenin Geleceğinde Bir Adım Önde” olma vizyonuyla dünyada toplu taşımanın dönüşümünde öncü rol oynadıklarını söyleyen Karsan CEO’su Okan Baş, “Bu imza aynı zamanda şirketimizin Hollanda’ya ilk ihracatını temsil ediyor. Otonom e-ATAK aldığı ödüller ve hizmet verdiği bölgelerdeki çalışmalarıyla başarısını kanıtlamış bir model. Bu projeyle dünyada ilk kez havalimanı transferini otonom bir araçla gerçekleştiren marka olacağız. Araçlarımız Meijersplein metro durağından yolcularını alıp, Rotterdam Havalimanı’na taşıyacak. Norveç ile başlattığımız otonom elektrikli toplu taşıma atağını şimdi de Hollanda’ya taşıyoruz. Karsan olarak daha fazla ülkenin dönüşümüne öncülük etmeye devam edeceğiz” dedi.

#3
Foto - Dünyada bir ilk! Havalimanı transferinde sürücüsüz toplu ulaşım! İlklerin markası!

ADASTEC CEO’su Dr. Ali Peker ise “Karsan ile olan stratejik ortaklığımız, dünya çapında toplu taşımanın dönüşümünde önemli bir rol oynuyor. 2021’den bu yana devam eden iş birliğimiz sayesinde elektrikli otonom toplu taşıma alanında birçok ilki gerçekleştirdik. Meijersplein metro durağından yolcularını alıp, Rotterdam Havalimanı’na taşıyacak olan araçlarımız, otonom toplu taşıma alanında havalimanında ilk kez hizmet verecek olmasıyla dünyada bir ilke daha imza atmaktayız. RET’in liderliğinde, yolcularımıza yüksek konfor ve çevre dostu bir alternatif sunarken, çevresel etkiyi azaltma konusunda önemli bir adım atıyoruz. ADASTEC olarak otonom toplu taşıma çözümlerimizle dünya çapında ulaşımın geleceğini şekillendirmeye devam edeceğiz” açıklamalarında bulundu.

Türkiye’nin sayılı fabrikası yeni sahiplerinde: Milyarlık satış gerçekleşti
Ekonomi

Türkiye’nin sayılı fabrikası yeni sahiplerinde: Milyarlık satış gerçekleşti

Kamu Aydınlatma Platformu’a (KAP) 1 Mart 2024 tarihinde yapılan açıklamaya göre fabrika 2 milyar 472 milyon TL bedel karşılığında devredildi..
Türkiye'nin Türk enerji devi duyurdu! 2023 yılı sonu resmi kar: 4,6 milyar TL oldu
Ekonomi

Türkiye'nin Türk enerji devi duyurdu! 2023 yılı sonu resmi kar: 4,6 milyar TL oldu

Astor Enerji, 18,8 milyar TL aktif büyüklüğüne ulaştı! 2022 yıl sonuna göre hasılatını yüzde 23 oranında arttırarak 16,9 milyar TL’ye taşıd..
Sıfır otomobil bu fiyata satılıyor! Fiat: Bu sezonun fiyatı
Otomotiv

Sıfır otomobil bu fiyata satılıyor! Fiat: Bu sezonun fiyatı

Bu fiyata sıfır otomobil almak isteyenler, Fiat tüm gemileri yaktı. Fiat'tan sıfır km araç almak isteyenleri sevindirecek haber verildi. Fia..
Ezgi Apartmanı davasında her biri ceza aldı! Mahkemeden karar: 2 kritik isim için kırmızı bülten talebi!
Aktüel

Ezgi Apartmanı davasında her biri ceza aldı! Mahkemeden karar: 2 kritik isim için kırmızı bülten talebi!

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 35 kişinin can verdiği Ezgi Apartmanı davasında, savcı firari iki sanık için kırmızı bülten talep ederken..
Çin, ABD’yi çılgına çevirdi: siyasi manipülasyon eleştirisi! Çarpıttığı iddia edildi
Dünya

Çin, ABD’yi çılgına çevirdi: siyasi manipülasyon eleştirisi! Çarpıttığı iddia edildi

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ABD'nin ulusal güvenliği korumak adına birçok yasa çıkarmasına karşın, Çin'in Hong Kong Özel İdari..
Yusuf Kaplan'dan kendisini hedef alanlara çok sert tepki! 'Alçaklık yapmanın alemi yok'
Medya

Yusuf Kaplan'dan kendisini hedef alanlara çok sert tepki! 'Alçaklık yapmanın alemi yok'

Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan, Akit TV canlı yayınındaki Gazze sözlerinden sonra kendisini hedefe koyanlara sert tepki gösterdi.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23