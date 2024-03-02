Dünyada bir ilk! Havalimanı transferinde sürücüsüz toplu ulaşım! İlklerin markası!

ADASTEC CEO’su Dr. Ali Peker ise “Karsan ile olan stratejik ortaklığımız, dünya çapında toplu taşımanın dönüşümünde önemli bir rol oynuyor. 2021’den bu yana devam eden iş birliğimiz sayesinde elektrikli otonom toplu taşıma alanında birçok ilki gerçekleştirdik. Meijersplein metro durağından yolcularını alıp, Rotterdam Havalimanı’na taşıyacak olan araçlarımız, otonom toplu taşıma alanında havalimanında ilk kez hizmet verecek olmasıyla dünyada bir ilke daha imza atmaktayız. RET’in liderliğinde, yolcularımıza yüksek konfor ve çevre dostu bir alternatif sunarken, çevresel etkiyi azaltma konusunda önemli bir adım atıyoruz. ADASTEC olarak otonom toplu taşıma çözümlerimizle dünya çapında ulaşımın geleceğini şekillendirmeye devam edeceğiz” açıklamalarında bulundu.