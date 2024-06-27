Dünyaca ünlü Taşköprü sarımsağınıda hasat başladı

Bu hastalığı çözmek için bugüne kadar ziraatçilerimiz bu işin üzerine düşmediler. Yıllardır bu hastalık var. Fakat zamanla bu çil hastalığı bölgemizde çoğaldı. Bize sıkıntı oluşturuyor” dedi. “Sarımsağın çillerinde oluşan hastalık, büyümesini engelliyor” Sarımsağın çillerinde oluşan hastalık sebebiyle büyüyemediğini belirten Yıldırım, “Çil hastalığı, sadece sarımsağın büyümesine engel oluyor. İnsan sağlığı için herhangi bir zararı yok ama sarımsak büyüyemediği için verim kaybı oluşuyor. Vatandaş, ‘Sarımsakta hastalık var’ demesin. Çünkü sarımsakta herhangi bir şey yok. Sadece sarımsağın çillerinden ötürü gelişemediği için küçük kalıyor. Sarımsak büyürken bu hastalığa nasıl yakalandıysa bu şekilde kalıyor.