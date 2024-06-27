2024-06-27 13:30:44 Dünyaca ünlü Taşköprü sarımsağınıda hasat başladı
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde Avrupa Birliği tarafından tescillenen Taşköprü sarımsağının hasadına başlandı. Yaşanan çil hastalığı sebebiyle yüzde 30 verim kaybı bekleniyor. Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenen dünyaca ünlü Taşköprü sarımsağının Kastamonu’nun Taşköprü ilçesindeki hasadına başlandı. Lezzeti ve içerdiği selenyum oranıyla dünyada ün kazanan Taşköprü sarımsağının tarlalardan toplanması için yoğun mesai harcanıyor. Kastamonu’da 5 bin ailenin geçim kaynağı olan Taşköprü sarımsağında bu yıl 24 bin dekar alanda dikim yapıldı. Geçtiğimiz yıla göre yaklaşık yüzde 30 daha az alanda ekimi yapılan Taşköprü sarımsağını çil hastalığı vurdu. Taşköprü sarımsağının çillerinde oluşan hastalık, sarımsağın büyümesini engelledi. Bu sebeple Taşköprü sarımsağında yaklaşık yüzde 30 verim kaybının yaşanması bekleniyor. Taşköprü’de sarımsak üreticiliği yapan Hasan Yıldırım, “Bu yıl üretim düştü. Sarımsaklarda bu yıl çil hastalığı denilen bir hastalık bulunuyor.