Dünyaca ünlü takımdan Tüpraş Stadı'na adım adım... Sergen Yalçın'ın en büyük kozu olacak...

Kış transfer döneminde savunmasını güçlendirmek isteyen Beşiktaş ortaya çıkan rakamlar yüzünden büyük zorluk yaşıyor.
Serkan Reçber'in önerdiği Sergen Yalçın'ın da onay verdiği "yıldız" isimler; Nicas Süle ve Stefan De Vrij için ortada dolanan rakamlar, Serdal Adalı yönetimini diğer adayları değerlendirmeye itti.
Niclas Süle ve Stefan De Vrij için ortaya çıkan rakamların ardından Beşiktaş yönetimi Sergen Yalçın'ın listesinde daha aşağılarda yer alan stoperlerden Issa Diop için araştırma başlattı.
Sergen Yalçın'ın verdiği listede alt sıralarda yer alan isimlerden Issa Diop için bir ön araştırma yapılması kararı alındı. 1.94 metre boyundaki Fulham stoperi için ortaya çıkacak rakamların ardından Sergen Yalçın'ın "olur" demesi ihtimali üzerinde duruluyor. 28 yaşındaki Fransız stoperin bu sezonki istatistikleri:
Son haftalarda Fransa Ligi takımlarından AS Monaco ve Nantes'ın da bir ilgisi üzerinde duruldu. 2027 sonuna kadar sözleşmesi olan Diop'un geleceği belirsizliğini koruyor. Bu durum önümüzdeki haftalarda transfer sürecini daha da hareketlendirebilir. Bu yüzden siyah-beyazlılar elini de çabuk tutmak zorunda.
