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Yaşam
8
Dünyaca ünlü plaj bu hale geldi

2023-09-01 18:12:25
Dünyaca ünlü plaj bu hale geldi

Turizm kenti Antalya'da sıcak ve nemli havadan bunalanlar Konyaaltı sahilinde sabahlıyor.

#1
Foto - Dünyaca ünlü plaj bu hale geldi

Antalya’da sıcak ve nemli havadan bunalan vatandaşlar, geceyi dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde geçirdi. Sabahın ilk ışıklarında dahi sahildeki yoğunluk dikkat çekti.

#2
Foto - Dünyaca ünlü plaj bu hale geldi

Turizm kenti Antalya’da nemli ve sıcak hava etkisini devam ettiriyor. Hava sıcaklığının 30, nem oranının yüzde 85’i aştığı kentte hissedilen sıcaklık değeri ise artıyor. Evlerde klima altında uyumak istemeyen vatandaşların adresi de sahiller oldu. Günün tüm saatlerinde tatilcileri ağırlayan Konyaaltı sahilinde bazı vatandaşların kalabalık arasında uyumaya devam ettiği görüldü.

#3
Foto - Dünyaca ünlü plaj bu hale geldi

Bazı vatandaşların yastıkla, bazılarının havluyla uyuduğu, bazılarının ise arkadaşlarıyla yan yana yattıkları görüldü. Sıcak hava ve nemden dolayı gecenin ilerleyen saatlerinde sahile gelen vatandaşlar, buldukları boş bir noktada uyumayı tercih etti. İki kişinin ise plajda şezlonglar üzerinde uyudukları görüldü. Sabahın ilk ışıkları olmasına rağmen sahile gelenlerin yoğunluk oluşturduğu ve Akdeniz’in mavi sularında kulaç attıkları gözlemlendi.

#4
Foto - Dünyaca ünlü plaj bu hale geldi

Konyaaltı sahilinde 26 yıldır dalış kulübü işleten Mustafa Karsanba, “Gelen yerli ve yabancı turistlere dalış yaptırıyoruz. Bu sayede turizme katkı sağlıyoruz. Deniz canlılarını görme şansı buluyorlar. Sabahları yerli halkımız çok yüzmeye geliyorlar. Geceden kalan arkadaşlarımız sahili kirletiyor, çok fazla sinek de var. Gece 00.00’dan sonra çok fazla kalan var. Zabıta ekipleri çadır kurulmasına izin vermiyor. Belediyenin ekipleri sahili çok güzel temizliyorlar, ama bazen onlar da yetersiz kalıyor. Pazar sabahında burada yatan yüzlerce insan görebilirsiniz” dedi.

#5
Foto - Dünyaca ünlü plaj bu hale geldi

Sahile arkadaşları ile yüzmek için gelen Mahmut Mahir Deniz ise, “Her sabah geliyorum, sahilde kalan insanları görüyoruz. Antalya iklim olarak buna uygun olunca gece burada konaklıyorlar. Bu aynı zamanda bir kirlilik de oluşturuyor. Çoğu zaman yatağını yorganını getirenleri, çadır kuranları görüyoruz. Temmuz ve ağustos ayı daha yoğundu. Şimdi biraz daha azaldı. Zabıta çadır kurulmasına izin vermiyor” diye konuştu.

#6
Foto - Dünyaca ünlü plaj bu hale geldi

#7
Foto - Dünyaca ünlü plaj bu hale geldi

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