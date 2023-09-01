Dünyaca ünlü plaj bu hale geldi

Konyaaltı sahilinde 26 yıldır dalış kulübü işleten Mustafa Karsanba, “Gelen yerli ve yabancı turistlere dalış yaptırıyoruz. Bu sayede turizme katkı sağlıyoruz. Deniz canlılarını görme şansı buluyorlar. Sabahları yerli halkımız çok yüzmeye geliyorlar. Geceden kalan arkadaşlarımız sahili kirletiyor, çok fazla sinek de var. Gece 00.00’dan sonra çok fazla kalan var. Zabıta ekipleri çadır kurulmasına izin vermiyor. Belediyenin ekipleri sahili çok güzel temizliyorlar, ama bazen onlar da yetersiz kalıyor. Pazar sabahında burada yatan yüzlerce insan görebilirsiniz” dedi.