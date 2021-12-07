2021-12-07 21:02:59 Dünyaca ünlü otomobil markası tarih verdi: 2030 yılında...
Stellantis markası içten yanmalı motorlardan uzaklaşmaya hazırlanıyor.
Stellantis markası içten yanmalı motorlardan uzaklaşmaya hazırlanıyor.
Automotive News Europe'un haberine göre; Jackson, Peugeot uluslararası piyasada içten yanmalı modeller üretmeye devam edecek sadece Avrupa'da yüz de yüz elektrikli araca geçecek.
Peugeot'nun bu hamlesi, AB'nin 2035'te yalnızca sıfır emisyonlu araçları zorunlu kılma önerisinden beş yıl önce gerçekleşecek.
Bazı otomobil üreticileri, bu tarihten çok önce Avrupa'da tamamen elektrikli araç üreteceklerini zaten duyurmuştu.
Diğer Stellantis markaları, DS 2026’da, Alfa Romeo 2027’de ve Opel/Vauxhall 2028 yılında tamamen elektrikli modellere geçecek.
Stellantis CEO’su Carlos Tavares, 2030 yılına kadar Avrupa'daki satışların yüzde 70'inden fazlasını ve ABD'deki satışların yüzde 40'tan fazlasının düşük emisyonlu, pilli veya hibrit elektrikli araçlar olmasını hedeflediğini söyledi.
TOGG DA PİYASAYA HIZLI GİRİŞ YAPACAK - Öte yandan açıklanan bilgilere göre TOGG’un çıkış tarihi netleşmişti.
Bir aksilik olmadığı takdirde yerli otomobilin 2022 yılının sonunda seri üretime başlanacağı açıklanmıştı.
TOGG CEO’su Mehmet Gürcan Karakaş, aracın 2022’nin son çeyreğinden itibaren Gemlik Tesislerinde seri üretime başlayacağını duyurmuştu.
Karakaş, aynı zamanda şirketin ilk ürünü olan doğuştan yerli C-SUV aracının, üretimin hemen ardından önce Türkiye pazarında, bundan iki yıl sonra ise Batı Avrupa pazarına satışa sunulacağını belirtmişti.
2025’ten sonra Avrupa’ya açılacak TOGG, şarj altyapısı yaygınlığına bağlı olarak bir yayılım politikası uygulayacak.
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