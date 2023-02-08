Dünyaca ünlü isimlerden Türkiye'ye destek mesajı

Kardeşi Bella Hadid de Türkiye ve Suriye'de etkili olan depreme ilişkin çeşitli bilgilere yer vererek, "Bütün vücudumda dondurucu bir his var. Etkilenen herkes için çok üzgünüm ve dua ediyorum. Haberler korkunç ve gerçekten kemiklerimi sarsıyor. Yardım etmek için yollar arıyorum." değerlendirmesinde bulundu.