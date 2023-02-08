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Dünyaca ünlü isimlerden Türkiye'ye destek mesajı

2023-02-08 16:55:33
Dünyaca ünlü isimlerden Türkiye'ye destek mesajı

Dünyaca ünlü isimler, Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Türkiye'ye taziye mesajları yayınlıyor.

#1
Foto - Dünyaca ünlü isimlerden Türkiye'ye destek mesajı

ABD'li ünlü model Gigi Hadid, Instagram'daki yaklaşık 77 milyon takipçisiyle UNICEF'in depremden etkilenen çocuklara yönelik yardım kampanyasını paylaşarak, "Türkiye ve Suriye'de depremlerden etkilenen herkes için üzgünüm." ifadelerini kullandı.

#2
Foto - Dünyaca ünlü isimlerden Türkiye'ye destek mesajı

UNICEF'in bundan önceki afet yardım faaliyetlerindeki başarısına değinen Hadid, takipçilerini yardım kampanyasına destek vermeye çağırdı.

#3
Foto - Dünyaca ünlü isimlerden Türkiye'ye destek mesajı

Kardeşi Bella Hadid de Türkiye ve Suriye'de etkili olan depreme ilişkin çeşitli bilgilere yer vererek, "Bütün vücudumda dondurucu bir his var. Etkilenen herkes için çok üzgünüm ve dua ediyorum. Haberler korkunç ve gerçekten kemiklerimi sarsıyor. Yardım etmek için yollar arıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

#4
Foto - Dünyaca ünlü isimlerden Türkiye'ye destek mesajı

ABD'li komedyen Ramy Youssef, Türkiye ve Suriye'deki deprem mağdurlarına yardım kampanyası linkini Instagram hesabında paylaştı.

#5
Foto - Dünyaca ünlü isimlerden Türkiye'ye destek mesajı

Güney Koreli müzisyen Siwon Choi de Twitter hesabında, "Türkiye'nin güneyi ve Suriye'nin kuzeybatısında meydana gelen yıkıcı depremlerde sevdiklerini kaybedenlere en derin taziyelerimi iletiyorum. Özellikle ailesini kaybeden ve bu korku altında yaşayan çocuklar için üzülüyorum." yorumunu yaptı.

#6
Foto - Dünyaca ünlü isimlerden Türkiye'ye destek mesajı

"Yüzüklerin Efendisi" filmindeki performansıyla tanınan ABD'li oyuncu Elijah Wood, Twitter paylaşımında depremlerin harap edici olduğuna vurgu yaparak, "Kalbim, Türk ve Suriye halklarından yana." dedi.

#7
Foto - Dünyaca ünlü isimlerden Türkiye'ye destek mesajı

Güney Kore asıllı ABD'li rapçi Jay Park, sosyal medya hesaplarında Türkiye'ye destek mesajı verirken, "Herkesin iyi olması için dua ediyorum." açıklamasını yaptı.

#8
Foto - Dünyaca ünlü isimlerden Türkiye'ye destek mesajı

ABD'li komedyen ve sunucu Jimmy Fallon, dün sunduğu "The Tonight Show" programının başında UNICEF'in Türkiye ve Suriye'deki yardım kampanyasına dikkati çekti. Fallon, "UNICEF şu an Suriye ve Türkiye'deki dostlarımıza yardım etmek üzere sahada. Temiz su, gıda ve çok daha fazla ihtiyaç malzemesini temin ediyorlar." dedi. İzleyenleri "unicefusa.org/tonightshow" adresi üzerinden bağış yapmaya çağıran Fallon, "En ufak yardım bile işe yarar." sözlerini paylaştı.

#9
Foto - Dünyaca ünlü isimlerden Türkiye'ye destek mesajı

İngiliz solist Bailey May, Twitter hesabında, kalbinin Türkiye ve Suriye ile birlikte olduğunu ifade etti.

#10
Foto - Dünyaca ünlü isimlerden Türkiye'ye destek mesajı

2014'te vizyona giren Birdman filminin müziklerini besteleyen Grammy ödüllü Meksikalı davulcu Antonio Sanchez, Twitter'da, "Türkiye'deki deprem oldukça feci. Türk kardeşlerimin acısını paylaşıyorum." ifadelerine yer verdi.

#11
Foto - Dünyaca ünlü isimlerden Türkiye'ye destek mesajı

İtalyan oyuncu Michele Morone, "#helpturkey" etiketiyle yardım çağrısı yaparak, deprem bağışı kabul eden kurumların sayfalarını Instagram hesabına taşıdı. Endonezyalı rock grubu Voice of Baceprot'un solisti Marsya Kurnia da AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türkiye'de olan afetten ötürü çok üzgün ve endişeliyiz. Türk halkının dirayetini kaybetmemesi ve güvende olmasını temenni ediyoruz." dedi.

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