Dünyaca ünlü futbolcudan beklenmedik karar! Türkiye'den çekilecek mi gerçekten! Şok üstüne şok...

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de yoluna doludizgin devam eden Galatasaray, devre arası transfer dönemine de hareketli başlayacak. Sezon başında Crystal Palace'tan bedelsiz transfer edilen dünyaca ünlü yıldız oyuncu Wilfried Zaha için flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Suudi Arabistan ekiplerinin ilgisinin bulunduğu söylenen Zaha için yeni bir iddia ortaya çıktı. Bu sıralar Sacha Boey ve PSG flörtü basında geniş yer bulurken Galatasaray'da büyük bir ters köşe yaşanabilir. İşte son dakika haberinin detayları…