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Spor
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Dünyaca ünlü futbolcudan beklenmedik karar! Türkiye'den çekilecek mi gerçekten! Şok üstüne şok...

2024-01-11 00:24:41
Dünyaca ünlü futbolcudan beklenmedik karar! Türkiye'den çekilecek mi gerçekten! Şok üstüne şok...

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de yoluna doludizgin devam eden Galatasaray, devre arası transfer dönemine de hareketli başlayacak. Sezon başında Crystal Palace'tan bedelsiz transfer edilen dünyaca ünlü yıldız oyuncu Wilfried Zaha için flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Suudi Arabistan ekiplerinin ilgisinin bulunduğu söylenen Zaha için yeni bir iddia ortaya çıktı. Bu sıralar Sacha Boey ve PSG flörtü basında geniş yer bulurken Galatasaray'da büyük bir ters köşe yaşanabilir. İşte son dakika haberinin detayları…

#1
Foto - Dünyaca ünlü futbolcudan beklenmedik karar! Türkiye'den çekilecek mi gerçekten! Şok üstüne şok...

Son dakika haberleri… Süper Lig'de bir yandan futbol heyecanı yaşanırken transfer döneminin yaklaşmasıyla dikkat çeken transfer gelişmeleri de yaşanmaya başladı.

#2
Foto - Dünyaca ünlü futbolcudan beklenmedik karar! Türkiye'den çekilecek mi gerçekten! Şok üstüne şok...

Okan Buruk yönetiminde yoluna doludizgin devam eden Galatasaray, ligde son olarak Konyaspor'u 3-0 mağlup etmeyi başarmıştı.

#3
Foto - Dünyaca ünlü futbolcudan beklenmedik karar! Türkiye'den çekilecek mi gerçekten! Şok üstüne şok...

16. haftanın erteleme maçında Sivasspor deplasmanına gidecek olan sarı-kırmızılı ekip, mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak.

#4
Foto - Dünyaca ünlü futbolcudan beklenmedik karar! Türkiye'den çekilecek mi gerçekten! Şok üstüne şok...

Galatasaray'ın Sivasspor maçı kadrosunda son günlerde transfer dedikodularıyla gündemi meşgul eden Sacha Boey yer almadı.

#5
Foto - Dünyaca ünlü futbolcudan beklenmedik karar! Türkiye'den çekilecek mi gerçekten! Şok üstüne şok...

Okan Buruk'un bu sezon en çok güvendiği isimlerin başında gelen Boey'in ağrı hissetmesi nedeniyle riske edilmediği öğrenildi.

#6
Foto - Dünyaca ünlü futbolcudan beklenmedik karar! Türkiye'den çekilecek mi gerçekten! Şok üstüne şok...

Yıldız oyuncu için Fransız devi Paris Saint-Germain'in ilgisinin bulunduğu ve oyuncuyu yakında takip ettiği belirtilmişti.

#7
Foto - Dünyaca ünlü futbolcudan beklenmedik karar! Türkiye'den çekilecek mi gerçekten! Şok üstüne şok...

BOEY DERKEN ZAHA GİDİYOR

#8
Foto - Dünyaca ünlü futbolcudan beklenmedik karar! Türkiye'den çekilecek mi gerçekten! Şok üstüne şok...

Galatasaray'da sezon başında transfer edilen Wilfried Zaha, sarı-kırmızılı ekipte son dönemde beklentilerin altında kaldı.

#9
Foto - Dünyaca ünlü futbolcudan beklenmedik karar! Türkiye'den çekilecek mi gerçekten! Şok üstüne şok...

Süper Lig'de şu ana kadar 14 resmi maçta forma giyen ve 6 gol atan 31 yaşındaki dünya yıldızı, transferin en çok konuşulan ismi oldu.

#10
Foto - Dünyaca ünlü futbolcudan beklenmedik karar! Türkiye'den çekilecek mi gerçekten! Şok üstüne şok...

Suudi Arabistan kulüplerinin de radarında olan Wilfried Zaha için sürpriz bir takım devreye girdi.

#11
Foto - Dünyaca ünlü futbolcudan beklenmedik karar! Türkiye'den çekilecek mi gerçekten! Şok üstüne şok...

Football Transfers'in haberine göre; kanat takviyesi yapmak isteyen Aston Villa, Wilfried Zaha'yı kadrosuna katmak için çok uğraşıyor.

#12
Foto - Dünyaca ünlü futbolcudan beklenmedik karar! Türkiye'den çekilecek mi gerçekten! Şok üstüne şok...

Aston Villa'nın başarılı teknik direktörü Unai Emery'nin Wilfried Zaha'yı kadrosunda görmeyi çok istediği kaydedildi.

#13
Foto - Dünyaca ünlü futbolcudan beklenmedik karar! Türkiye'den çekilecek mi gerçekten! Şok üstüne şok...

Sabah'a göre; 52 yaşındaki çalıştırıcının, 2018'de Arsenal'in başındayken de Fildişi Sahilli yıldızı istediği ve onun büyük bir hayranı olduğu aktarıldı.

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