Dünyaca ünlü bankadan şok altın tahmini! Öyle bir rakam telaffuz ettiler ki... Elinizi çabuk tutun

Dünyanın saygın bankalarından olan Citi Research yayınladığı raporda, ons altın için kısa vadeli hedeflerini düşürdü. Citi Research, 0-3 ay için ons altında hedefi 2100 dolardan 1915 dolara revize edildi. 3-6 aylık dönem için ons altında fiyatın 2000 doların üzerinde toparlanacağını öngören Citi, 12 aylık dönemde ise makro ortamın altın için pozitif olacağını savundu. Ancak Citi, altının bu yılın sonunda veya 2024'ün ilk yarısında 2200 dolar/ons seviyesine ulaşabileceğini vurguladı.