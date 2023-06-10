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Ekonomi
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Dünyaca ünlü bankadan şok altın tahmini! Öyle bir rakam telaffuz ettiler ki... Elinizi çabuk tutun

2023-06-10 13:17:40
Dünyaca ünlü bankadan şok altın tahmini! Öyle bir rakam telaffuz ettiler ki... Elinizi çabuk tutun

Altın fiyatları vatandaşların gündeminde. Dolardaki yükseliş altın fiyatlarını tetiklerden gram altın 1.474 TL'yi aşarak tarihi bir rekora imza attı. Altın fiyatları için flaş gelişme! Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük yatırım aracı Citi Research, altın fiyatları için rakamlarını güncelledi. Altın almayanlar kafasını duvarlara vuracak! O rakama kadar çıkacak. İşte detaylar...

#1
Foto - Dünyaca ünlü bankadan şok altın tahmini! Öyle bir rakam telaffuz ettiler ki... Elinizi çabuk tutun

Altın ve dolarda yükseliş ateşi sönmüyor. Doların 24 TL'yi görmesinin ardından altın fiyatları hızlı bir ivme kazanarak rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Gram altın 1.474 TL seviyesine ulaşmış durumda. Yatırımcılar 'Altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi? Altın fiyatlarında son durum ne?' sorusunu araştırıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük yatırım bankalarından biri olan Citi Research, altın tahminlerini güncelledi. Altın almayanlar yandı! O rakamları görecek. Elinizi çabuk tutun!

#2
Foto - Dünyaca ünlü bankadan şok altın tahmini! Öyle bir rakam telaffuz ettiler ki... Elinizi çabuk tutun

Dünyanın saygın bankalarından olan Citi Research yayınladığı raporda, ons altın için kısa vadeli hedeflerini düşürdü. Citi Research, 0-3 ay için ons altında hedefi 2100 dolardan 1915 dolara revize edildi. 3-6 aylık dönem için ons altında fiyatın 2000 doların üzerinde toparlanacağını öngören Citi, 12 aylık dönemde ise makro ortamın altın için pozitif olacağını savundu. Ancak Citi, altının bu yılın sonunda veya 2024'ün ilk yarısında 2200 dolar/ons seviyesine ulaşabileceğini vurguladı.

#3
Foto - Dünyaca ünlü bankadan şok altın tahmini! Öyle bir rakam telaffuz ettiler ki... Elinizi çabuk tutun

Aynı zamanda dev banka, ons altında 2024 yılında ortalama fiyatın 2000 doların üzerinde olacağını da öngördü. Ons altındaki değişimle birlikte gram ve çeyrek altın fiyatlarının da değişmesi bekleniyor.

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