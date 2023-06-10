2023-06-10 13:17:40 Dünyaca ünlü bankadan şok altın tahmini! Öyle bir rakam telaffuz ettiler ki... Elinizi çabuk tutun
Altın fiyatları vatandaşların gündeminde. Dolardaki yükseliş altın fiyatlarını tetiklerden gram altın 1.474 TL'yi aşarak tarihi bir rekora imza attı. Altın fiyatları için flaş gelişme! Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük yatırım aracı Citi Research, altın fiyatları için rakamlarını güncelledi. Altın almayanlar kafasını duvarlara vuracak! O rakama kadar çıkacak. İşte detaylar...