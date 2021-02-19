2021-02-19 17:46:38 Dünya şokta! Onlarca pilot balina kıyıya vurdu
Asya ülkesi Endonezya'da 46 pilot balina kıyıya vurdu. Meydana gelen olay paniğe neden oldu.
Asya ülkesi Endonezya'da 46 pilot balina kıyıya vurdu. Meydana gelen olay paniğe neden oldu.
Endonezya’nın Doğu Cava eyaletinde sığ sularda mahsur kalan 46 kısa yüzgeçli pilot balinanın kıyıya vurduğu bildirildi.
Republika gazetesinin haberine göre, eyaletin Bangkalan bölgesine bağlı Modung sahilinde, kıyıya vurmuş yaklaşık 4 metre uzunluğunda 49 kısa yüzgeçli pilot balina bulundu.
Yerel halk ve yetkililer, 3 balinayı sığ sulardan kurtarmayı başarırken ölen balinaların kıyıya gömüleceği ifade edildi.
Balinaların neden kıyıya vurduğuna ilişkin araştırma sürüyor.
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İşte diğer fotoğraflar
İşte diğer fotoğraflar
İşte diğer fotoğraflar
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