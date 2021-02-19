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Dünya şokta! Onlarca pilot balina kıyıya vurdu

2021-02-19 17:46:38
Dünya şokta! Onlarca pilot balina kıyıya vurdu

Asya ülkesi Endonezya'da 46 pilot balina kıyıya vurdu. Meydana gelen olay paniğe neden oldu.

#1
Foto - Endonezya’nın Doğu Cava eyaletinde sığ sularda mahsur kalan 46 kısa yüzgeçli pilot balinanın kıyıya vurduğu bildirildi.

Endonezya’nın Doğu Cava eyaletinde sığ sularda mahsur kalan 46 kısa yüzgeçli pilot balinanın kıyıya vurduğu bildirildi.

#2
Foto - Republika gazetesinin haberine göre, eyaletin Bangkalan bölgesine bağlı Modung sahilinde, kıyıya vurmuş yaklaşık 4 metre uzunluğunda 49 kısa yüzgeçli pilot balina bulundu.

Republika gazetesinin haberine göre, eyaletin Bangkalan bölgesine bağlı Modung sahilinde, kıyıya vurmuş yaklaşık 4 metre uzunluğunda 49 kısa yüzgeçli pilot balina bulundu.

#3
Foto - Yerel halk ve yetkililer, 3 balinayı sığ sulardan kurtarmayı başarırken ölen balinaların kıyıya gömüleceği ifade edildi.

Yerel halk ve yetkililer, 3 balinayı sığ sulardan kurtarmayı başarırken ölen balinaların kıyıya gömüleceği ifade edildi.

#4
Foto - Balinaların neden kıyıya vurduğuna ilişkin araştırma sürüyor.

Balinaların neden kıyıya vurduğuna ilişkin araştırma sürüyor.

#5
Foto - İşte diğer fotoğraflar

İşte diğer fotoğraflar

#6
Foto - İşte diğer fotoğraflar

İşte diğer fotoğraflar

#7
Foto - İşte diğer fotoğraflar

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#8
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