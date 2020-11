The Greenbrier: ABD “Greenbrier Hotel” in altına inşaat edilmiş olan bu yerin amacı nükleer bir saldırı sırasında Amerikan kongre üyelerinin ve başkanın 30 yıl boyunca burada sığınacak olmasıdır. 25 ton ağırlığındaki kapı nükleer patlamaya dayanıklıdır. Amerikan kongre üyeleri için bu sığınakta her türlü yiyecek, içecek malzemeleri bulunmaktadır.