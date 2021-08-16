Dünya kim olduklarını merak ediyor! İşte Taliban'ın 6 kilit ismi

HİBATULLAH AKHUNDZADA: Taliban içinde 'inançlıların lideri' olarak anılan Hibatullah Akhundzada, Taliban'ın 'ruhani lideri'. Bir din adamı olan Akhundzada, Taliban'ın siyasi, dini ve askeri kararlarında son sözü söylüyor. Yaklaşık 60 yaşında olduğu düşünülüyor. Akhundzada, Taliban içinde bulunduğu pozisyona selefi Ahtar Mansur'un 2016'da ABD'nin Afganistan-Pakistan sınırında düzenlediği insansız hava aracı saldırısında ölmesi sorasında geldi. Akhundzada, Mayıs 2016'da Taliban'ın liderliğine gelmesinin ardından 'kayıplara karıştı'. Şu an nerede olduğu bilinmiyor. Bu tarihten önceki 15 yıl boyunca, Pakistan'ın güneybatısında küçük bir kasaba olan Kuçlak'ta bir camide kendi İslami görüşlerini anlattığı dersler verdi ve vaizlik yaptı.