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Dünya
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Dünya kim olduklarını merak ediyor! İşte Taliban'ın 6 kilit ismi

2021-08-16 16:17:15
Dünya kim olduklarını merak ediyor! İşte Taliban'ın 6 kilit ismi

Afganistan'da hız kesmeden ilerleyen ve ülkeyi hakimiyeti altına alan Taliban'ın kimlerden oluştuğu ya da kimler oldukları merak ediliyor.

#1
Foto - Batı destekli Afganistan hükümetiyle 2001'den beri savaşan ve ABD ile NATO'nun 20 yıllık işgaline apar topar son vermesinin ardından yönetimi hızla ele geçiren Taliban'ı bugün altı kilit isim yönetiyor. Örgütün kurucusu ve ilk lideri Molla Muhammed Ömer, 11 Eylül 2001'deki saldırıların ardından ABD'nin Afganistan'ı işgal etmesiyle 'ortadan kaybolmuştu'. Molla Ömer'in yeri hiçbir zaman netleşmemiş, 2013'teki ölümü ise ancak iki yıl sonra oğlu tarafından teyit edilmişti. Katar merkezli Al Jazeera'nın derlemesine göreyse, Taliban'ın bugünkü liderlik yapısı şöyle:

Batı destekli Afganistan hükümetiyle 2001'den beri savaşan ve ABD ile NATO'nun 20 yıllık işgaline apar topar son vermesinin ardından yönetimi hızla ele geçiren Taliban'ı bugün altı kilit isim yönetiyor. Örgütün kurucusu ve ilk lideri Molla Muhammed Ömer, 11 Eylül 2001'deki saldırıların ardından ABD'nin Afganistan'ı işgal etmesiyle 'ortadan kaybolmuştu'. Molla Ömer'in yeri hiçbir zaman netleşmemiş, 2013'teki ölümü ise ancak iki yıl sonra oğlu tarafından teyit edilmişti. Katar merkezli Al Jazeera'nın derlemesine göreyse, Taliban'ın bugünkü liderlik yapısı şöyle:

#2
Foto - HİBATULLAH AKHUNDZADA: Taliban içinde 'inançlıların lideri' olarak anılan Hibatullah Akhundzada, Taliban'ın 'ruhani lideri'. Bir din adamı olan Akhundzada, Taliban'ın siyasi, dini ve askeri kararlarında son sözü söylüyor. Yaklaşık 60 yaşında olduğu düşünülüyor. Akhundzada, Taliban içinde bulunduğu pozisyona selefi Ahtar Mansur'un 2016'da ABD'nin Afganistan-Pakistan sınırında düzenlediği insansız hava aracı saldırısında ölmesi sorasında geldi. Akhundzada, Mayıs 2016'da Taliban'ın liderliğine gelmesinin ardından 'kayıplara karıştı'. Şu an nerede olduğu bilinmiyor. Bu tarihten önceki 15 yıl boyunca, Pakistan'ın güneybatısında küçük bir kasaba olan Kuçlak'ta bir camide kendi İslami görüşlerini anlattığı dersler verdi ve vaizlik yaptı.

HİBATULLAH AKHUNDZADA: Taliban içinde 'inançlıların lideri' olarak anılan Hibatullah Akhundzada, Taliban'ın 'ruhani lideri'. Bir din adamı olan Akhundzada, Taliban'ın siyasi, dini ve askeri kararlarında son sözü söylüyor. Yaklaşık 60 yaşında olduğu düşünülüyor. Akhundzada, Taliban içinde bulunduğu pozisyona selefi Ahtar Mansur'un 2016'da ABD'nin Afganistan-Pakistan sınırında düzenlediği insansız hava aracı saldırısında ölmesi sorasında geldi. Akhundzada, Mayıs 2016'da Taliban'ın liderliğine gelmesinin ardından 'kayıplara karıştı'. Şu an nerede olduğu bilinmiyor. Bu tarihten önceki 15 yıl boyunca, Pakistan'ın güneybatısında küçük bir kasaba olan Kuçlak'ta bir camide kendi İslami görüşlerini anlattığı dersler verdi ve vaizlik yaptı.

#3
Foto - MOLLA MUHAMMED YAKUP: Taliban'ın kurucusu Molla Ömer'in oğlu olan Molla Muhammed Yakup, hareketin askeri operasyonlarından sorumlu. Yerel basına göre Afganistan sınırları içinde. 30'lu yaşlarında olan Molla Yakup'un, Ahtar Mansur'un 2016'da öldürülmesinden Taliban'ın yeni lideri olması önerilmişti. Mansur'un halefinin seçildiği toplantılara katılan bir Taliban komutanı, Molla Yakup'un bu tarihte savaş deneyimi olmamasını ve çok genç olmasını gerekçe göstererek liderlik için Akhundzada'yı önerdiğini söyledi.

MOLLA MUHAMMED YAKUP: Taliban'ın kurucusu Molla Ömer'in oğlu olan Molla Muhammed Yakup, hareketin askeri operasyonlarından sorumlu. Yerel basına göre Afganistan sınırları içinde. 30'lu yaşlarında olan Molla Yakup'un, Ahtar Mansur'un 2016'da öldürülmesinden Taliban'ın yeni lideri olması önerilmişti. Mansur'un halefinin seçildiği toplantılara katılan bir Taliban komutanı, Molla Yakup'un bu tarihte savaş deneyimi olmamasını ve çok genç olmasını gerekçe göstererek liderlik için Akhundzada'yı önerdiğini söyledi.

#4
Foto - SİRAJUDDİN HAKKANİ: Önde gelen mücahit komutanı Celaleddin Hakkani'nin oğlu olan Sirajuddin, Taliban'ın Pakistan-Afganistan sınırındaki mali ve askeri varlıklarını yöneten Hakkani Ağı'nın lideri. Örgüt aynı zamanda Kabil'de büyük bir otele baskın düzenlenmesi, eski devlet başkanı Hamid Karzai'ye yönelik suikast girişimi ve Hindistan Büyükelçiliği'ne düzenlenen intihar saldırısı gibi büyük saldırılardan sorumlu tutuluyor. Sirajuddin Hakkani'nin 40'lı yaşlarının sonlarında veya 50'lerinin başlarında olduğu düşünülüyor. Nerede olduğu bilinmiyor.

SİRAJUDDİN HAKKANİ: Önde gelen mücahit komutanı Celaleddin Hakkani'nin oğlu olan Sirajuddin, Taliban'ın Pakistan-Afganistan sınırındaki mali ve askeri varlıklarını yöneten Hakkani Ağı'nın lideri. Örgüt aynı zamanda Kabil'de büyük bir otele baskın düzenlenmesi, eski devlet başkanı Hamid Karzai'ye yönelik suikast girişimi ve Hindistan Büyükelçiliği'ne düzenlenen intihar saldırısı gibi büyük saldırılardan sorumlu tutuluyor. Sirajuddin Hakkani'nin 40'lı yaşlarının sonlarında veya 50'lerinin başlarında olduğu düşünülüyor. Nerede olduğu bilinmiyor.

#5
Foto - MOLLA ABDÜL GANİ BARADAR: Taliban'ın eş kurucularından biri olan Molla Baradar, şu an Taliban'ın siyasi ofisini yönetiyor. Aynı zamanda Taliban'ın Doha'daki müzakere heyetinin önde gelen isimlerinden. Molla Ömer'in en güvendiği komutanlarından biri olduğu belirtilen Baradar, 2010 yılında Pakistan'ın güneyindeki Karaçi kentinde güvenlik güçleri tarafından yakalanmış ve 2018'de serbest bırakılmıştı. Şu an Doha'da bulunan Baradar'ın Kabil'in Taliban kontrolüne geçmesi sonrası Afganistan'a dönmesi bekleniyor.

MOLLA ABDÜL GANİ BARADAR: Taliban'ın eş kurucularından biri olan Molla Baradar, şu an Taliban'ın siyasi ofisini yönetiyor. Aynı zamanda Taliban'ın Doha'daki müzakere heyetinin önde gelen isimlerinden. Molla Ömer'in en güvendiği komutanlarından biri olduğu belirtilen Baradar, 2010 yılında Pakistan'ın güneyindeki Karaçi kentinde güvenlik güçleri tarafından yakalanmış ve 2018'de serbest bırakılmıştı. Şu an Doha'da bulunan Baradar'ın Kabil'in Taliban kontrolüne geçmesi sonrası Afganistan'a dönmesi bekleniyor.

#6
Foto - ŞİR MUHAMMED ABBAS STANİKZAY: Şir Muhammed Abbas Stanikzay, Afganistan'daki Taliban hükümetinin 2001'de ABD tarafından devrilmesinden önce bir bakan yardımcılığı görevini yürütüyordu. 10 yıldan uzun süredir Doha'da yaşıyor. 2015'te, Taliban'ın buradaki siyasi ofisinin lideri oldu. Şir Muhammed Abbas Stanikzay, Afganistan hükümetiyle müzakerelere Taliban heyetinin ikinci ismi olarak katıldı. Taliban'ı bazı ülkelere ziyaretlerde de temsil etti.

ŞİR MUHAMMED ABBAS STANİKZAY: Şir Muhammed Abbas Stanikzay, Afganistan'daki Taliban hükümetinin 2001'de ABD tarafından devrilmesinden önce bir bakan yardımcılığı görevini yürütüyordu. 10 yıldan uzun süredir Doha'da yaşıyor. 2015'te, Taliban'ın buradaki siyasi ofisinin lideri oldu. Şir Muhammed Abbas Stanikzay, Afganistan hükümetiyle müzakerelere Taliban heyetinin ikinci ismi olarak katıldı. Taliban'ı bazı ülkelere ziyaretlerde de temsil etti.

#7
Foto - ABDÜL HEKİM HAKKANİ: Taliban'ın eski 'yargıtay başkanı'; bugün müzakere ekibinin lideri. Abdül Hekim Hakkani, din adamları konseyinin de başında bulunuyor. Akhundzada'nın en güvendiği isim olduğuna inanılıyor.

ABDÜL HEKİM HAKKANİ: Taliban'ın eski 'yargıtay başkanı'; bugün müzakere ekibinin lideri. Abdül Hekim Hakkani, din adamları konseyinin de başında bulunuyor. Akhundzada'nın en güvendiği isim olduğuna inanılıyor.

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