Dünya
Yeniakit Publisher
Dünya genelinde kayıp! Gıda israfının faturası ağırlaşıyor: Beklenmedik şok gelişme herkesi şok edecek! Neler oluyor...
Haber Merkezi

Dünya genelinde kayıp! Gıda israfının faturası ağırlaşıyor: Beklenmedik şok gelişme herkesi şok edecek! Neler oluyor...

Dünya genelinde gıda israfının ekonomik boyutunu Avery Dennison ve Cebr tarafından hazırlanan rapor gözler önüne serdi.

Foto - Dünya genelinde kayıp! Gıda israfının faturası ağırlaşıyor: Beklenmedik şok gelişme herkesi şok edecek! Neler oluyor...

Dünya genelinde gıda israfının finansal faturası hızla kabarıyor. Geçen yıl 526 milyar dolar seviyesinde olan küresel gıda israfı maliyetinin, 2026 yılında 540 milyar dolara ulaşacağı öngörülüyor. Bu devasa rakam, sadece ekonomik bir kaybı değil, aynı zamanda tedarik zinciri yönetimindeki yapısal sorunları da işaret ediyor.

Foto - Dünya genelinde kayıp! Gıda israfının faturası ağırlaşıyor: Beklenmedik şok gelişme herkesi şok edecek! Neler oluyor...

Birleşik Krallık merkezli Ekonomi ve İş Araştırmaları Merkezi (Cebr) verilerini kullanan Avery Dennison'ın son raporuna göre, Et sektörü israfla mücadelede zorlanıyor Raporun en çarpıcı sonuçlarından biri, et ürünlerinin tedarik zinciri liderleri için yarattığı büyük zorluklar oldu. Sektör temsilcilerinin büyük bir çoğunluğu, özellikle tatil dönemlerinde yaşanan kayıpların kâr marjlarını ciddi şekilde tehdit ettiğini belirtiyor. En Büyük Sorun Et: Tedarik zinciri liderlerinin yüzde 72’si, eti en büyük israf kalemi olarak tanımlıyor. Tatil Dönemi Baskısı: Katılımcıların yüzde 69’u, Noel gibi dönemlerde et israfını yönetmenin operasyonel olarak her zamankinden daha zor olduğunu ifade ediyor. Talep Tahmini Güçleşiyor: Perakendecilerin yüzde 74’ü, yüksek enflasyon nedeniyle tüketicilerin taze et talebini tahmin etmenin imkansız hale geldiğini savunuyor. Yeni Trendler: Tüketicilerin yüzde 73’ü artık daha küçük porsiyonlara veya et alternatifi ürünlere yöneliyor. Taze meyve-sebze ve diğer riskli kategoriler Etten sonra en büyük kayıp kaynağı olarak taze meyve ve sebze kategorisi öne çıkıyor. Küresel ölçekte bu alandaki israf kaybının 88 milyar dolar olduğu hesaplanıyor. Genel olarak israfın en yoğun yaşandığı üç temel kategori şu şekilde sıralanıyor: Et Ürünleri: Yüzde 50 zorluk payı ile ilk sırada. Taze Ürünler (Meyve-Sebze): Yüzde 45 ile ikinci sırada. Unlu Mamuller: Yüzde 28 ile üçüncü en zorlu kategori. Görünmez israf: Envanter ve taşıma sorunları İş dünyası liderleri, kendi operasyonlarındaki gıda israfının arkasında yatan temel nedenleri şeffaflık ve yönetim eksikliğine bağlıyor. Özellikle bozulabilir ürünlerin takibinde ciddi bir veri boşluğu olduğu görülüyor.

Foto - Dünya genelinde kayıp! Gıda israfının faturası ağırlaşıyor: Beklenmedik şok gelişme herkesi şok edecek! Neler oluyor...

Fazla Stok: Liderlerin yüzde 51’i, israfın temel sebebinin yanlış envanter yönetimi ve gereğinden fazla stok yapılması olduğunu belirtiyor. Lojistik Belirsizliği: Katılımcıların yüzde 56’sı, taşıma süreci boyunca ne kadar gıdanın israf edildiğini tam olarak bilmediklerini itiraf ediyor. Görünürlük Eksikliği: Perakende ve tedarik zinciri yöneticilerinin yüzde 61’i, tüm süreç boyunca gıda israfına dair tam bir görünürlüğe sahip olmadıklarını vurguluyor.

