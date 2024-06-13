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Spor
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Dünya deviyle: Jose Mourinho'dan sürpriz hamle! Eski öğrencisini alıyor: Szymanski de devrede...

2024-06-13 15:56:13
Dünya deviyle: Jose Mourinho'dan sürpriz hamle! Eski öğrencisini alıyor: Szymanski de devrede...

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, takımın başına dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'yu getirdi. Yeni sezona Mourinho ve güçlü bir kadroyla girmek isteyen sarı-lacivertli yönetim transferde de hareketli günler geçiriyor. Kanarya, sürpriz bir hamle için harekete geçerken, Szymanki de bu transferde devreye girecek. İşte son dakika transfer haberinin detayları...

#1
Foto - Dünya deviyle: Jose Mourinho'dan sürpriz hamle! Eski öğrencisini alıyor: Szymanski de devrede...

Süper Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de yeni sezon için hazırlıklar devam ederken, transferde flaş gelişmeler yaşanıyor...

#2
Foto - Dünya deviyle: Jose Mourinho'dan sürpriz hamle! Eski öğrencisini alıyor: Szymanski de devrede...

Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını hızlandırdı.

#3
Foto - Dünya deviyle: Jose Mourinho'dan sürpriz hamle! Eski öğrencisini alıyor: Szymanski de devrede...

Portekizli hoca Mourinho, şampiyon olacak kadroyu kurmak adına arayışlarını sürdürürken, raporunu da yönetime sundu.

#4
Foto - Dünya deviyle: Jose Mourinho'dan sürpriz hamle! Eski öğrencisini alıyor: Szymanski de devrede...

Transfer çalışmalarına yoğun mesai harcayan sarı-lacivertli yönetim, gündemine sürpriz bir ismi aldı.

#5
Foto - Dünya deviyle: Jose Mourinho'dan sürpriz hamle! Eski öğrencisini alıyor: Szymanski de devrede...

EURO 2024 öncesi oynanan Polonya - Türkiye hazırlık maçı sonrası Fenerbahçe'nin yıldızı Szymanski bir soru üzerine 'Zalewski bana Jose Mourinho'nun çok iyi hoca olduğunu söyledi. Zalewski'yi Fenerbahçe'ye getirmek isterim ama tabii bu bir şaka" demişti.

#6
Foto - Dünya deviyle: Jose Mourinho'dan sürpriz hamle! Eski öğrencisini alıyor: Szymanski de devrede...

Ancak transfer haberlerine göre Fenerbahçe'nin Mourinho'nun Roma'dan eski öğrencisi de olan 22 yaşındaki Polonyalı yıldız Zalewski'yi de gündemine aldığı iddia edildi.

#7
Foto - Dünya deviyle: Jose Mourinho'dan sürpriz hamle! Eski öğrencisini alıyor: Szymanski de devrede...

Roma'da oynayan ve 2025'e kadar sözleşmesi olan Zalewski'nin, satın alma opsiyonuyla kiralanabileceği gündeme geldi.

#8
Foto - Dünya deviyle: Jose Mourinho'dan sürpriz hamle! Eski öğrencisini alıyor: Szymanski de devrede...

Annesi İtalyan, babası Polonyalı olan, genç yıldız için Sebastian Szymanski'nin aracı olduğu vurgulanıyor.

#9
Foto - Dünya deviyle: Jose Mourinho'dan sürpriz hamle! Eski öğrencisini alıyor: Szymanski de devrede...

Teknik direktör Jose Mourinho ile yeniden çalışmasının ona aşama kaydettireceğini söylediği Polonya televizyonlarında ifade edilmişti.

#10
Foto - Dünya deviyle: Jose Mourinho'dan sürpriz hamle! Eski öğrencisini alıyor: Szymanski de devrede...

Bu sezon Roma formasıyla 33 resmi maça çıkan Zalewski, 3 asist yapma başarısı gösterdi. Genç futbolcunun piyasa değeri ise 12 milyon euro...

#11
Foto - Dünya deviyle: Jose Mourinho'dan sürpriz hamle! Eski öğrencisini alıyor: Szymanski de devrede...

Bu sezon Roma ile 33 resmi maça çıkan Polonyalı genç oyuncu Zalewski, 3 asist katkısı sağladı. Genç futbolcunun piyasa değeri ise 12 milyon euro...

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