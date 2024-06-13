2024-06-13 15:56:13 Dünya deviyle: Jose Mourinho'dan sürpriz hamle! Eski öğrencisini alıyor: Szymanski de devrede...
Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, takımın başına dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'yu getirdi. Yeni sezona Mourinho ve güçlü bir kadroyla girmek isteyen sarı-lacivertli yönetim transferde de hareketli günler geçiriyor. Kanarya, sürpriz bir hamle için harekete geçerken, Szymanki de bu transferde devreye girecek. İşte son dakika transfer haberinin detayları...