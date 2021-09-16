Dünya devinden Türkiye kararı! Müthiş gelişmeyi duyurdular

Kaya, İzmir'deki tesislerin Hugo Boss global yapılanması içinde tüm ürün gruplarında 3,5 milyon parça ürünle yüzde 35'lik paya sahip olduğuna dikkati çekerek, gelecek yıl spor giyimdeki yeni kapasiteyle 4,5 milyon, iki yıl içinde de 7 milyon parçaya çıkacaklarını, paylarının ise yüzde 40'ların üzerine yükseleceğini ifade etti. Şirket olarak gelecek yıl için 4 milyon avroluk yatırım planları bulunduğunu, bu kaynağın önemli bölümünün 5 bin metrekare alanda kurulacak yeni tişört fabrikasına ayrılacağını anlatan Kaya, Türkiye'nin bu süreçte öne çıkmasında AB pazarına coğrafi yakınlığı ve lojistik avantajlarının yanında ülke imajının da etkili olduğunu bildirdi. Ürünün etiketinde "Made in Turkey" yazmasıyla "Made in China" yazması arasında tüketici açısından önemli bir algı farkının bulunduğuna işaret eden Kaya, Türkiye açısından bu pozitif algının salgın sürecinde daha da güçlendiğini söyledi.