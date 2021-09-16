Dünya devinden Türkiye kararı! Müthiş gelişmeyi duyurdular

Çin, Bangladeş, Vietnam gibi ülkelerdeki üreticilerin Kovid-19 vakaları nedeniyle siparişlere yanıt veremez duruma geldiğini belirten Kaya, şöyle devam etti: "Kovid-19 vakalarının Asya'daki şirketleri çok etkilemesinden dolayı Türkiye'ye sipariş kayması var. Ülkemizdeki şirketler bu süreci hükümetin de desteği ve politikalarıyla çok iyi yürütüyor. Bu sipariş kaymasından şirketimiz de payını alıyor. Önümüzdeki yıl şirketimizde çok ciddi bir büyüme beklentisi var. Spor ürünlerinde büyüyoruz. Bisiklet yaka ve polo yaka tişörtlerde bu yıl 500 bin, gelecek yıl yeni yatırımla 2 milyon, sonraki yıllarda 4-4,5 milyon adet üretim yapacağız. Bugünden itibaren bir dahaki yılın sonuna kadar 1000'e yakın istidam sağlayacağız. Çalışan sayımız 3 bin 300 civarında, 1000 ilave ettiğimizde gelecek yıl 4 bini geçecek. Eğer spor ürünlerinde tahmini büyümeyi sağlarsak 4 bin 500-4 bin 600 kişilik bir şirket olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz."