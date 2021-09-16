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Ekonomi
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Dünya devinden Türkiye kararı! Müthiş gelişmeyi duyurdular

2021-09-16 14:35:20
Dünya devinden Türkiye kararı! Müthiş gelişmeyi duyurdular

Son dönemde birçok büyük firmanın Türkiye'ye yatırımları sürüyor. Bu yatırımlara bir yenisi daha eklendi.

#1
Foto - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde özellikle Asya'daki tekstil ve hazır giyim üreticilerinin sıkıntı yaşaması sonrası avantajlı konuma geçen Türkiye, dünyaca ünlü giyim markası Hugo Boss'un spor giyimde yapacağı yeni yatırımların da adresi oldu. Türkiye'nin bu süreçte öne çıkmasında AB pazarına coğrafi yakınlığı ve lojistik avantajlarının yanında ülke imajının da etkili olduğunu bildirildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde özellikle Asya'daki tekstil ve hazır giyim üreticilerinin sıkıntı yaşaması sonrası avantajlı konuma geçen Türkiye, dünyaca ünlü giyim markası Hugo Boss'un spor giyimde yapacağı yeni yatırımların da adresi oldu. Türkiye'nin bu süreçte öne çıkmasında AB pazarına coğrafi yakınlığı ve lojistik avantajlarının yanında ülke imajının da etkili olduğunu bildirildi.

#2
Foto - Ege Serbest Bölgesi içinde faaliyet gösteren, Hugo Boss global yapılanması içinde en yüksek üretimin gerçekleştirildiği Türkiye fabrikası, salgınla değişen giyim trendlerinin getirdiği yeni yatırımlara da ev sahipliği yapacak.

Ege Serbest Bölgesi içinde faaliyet gösteren, Hugo Boss global yapılanması içinde en yüksek üretimin gerçekleştirildiği Türkiye fabrikası, salgınla değişen giyim trendlerinin getirdiği yeni yatırımlara da ev sahipliği yapacak.

#3
Foto - Hugo Boss Tekstil Sanayi Genel Müdürü Arif Kaya, şirketin üretim tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, zorlu geçen 2020 yılının ardından yeni yılın başından itibaren şirkette toparlanma sürecinin yaşandığını dile getirdi.

Hugo Boss Tekstil Sanayi Genel Müdürü Arif Kaya, şirketin üretim tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, zorlu geçen 2020 yılının ardından yeni yılın başından itibaren şirkette toparlanma sürecinin yaşandığını dile getirdi.

#4
Foto - Çin, Bangladeş, Vietnam gibi ülkelerdeki üreticilerin Kovid-19 vakaları nedeniyle siparişlere yanıt veremez duruma geldiğini belirten Kaya, şöyle devam etti:

Çin, Bangladeş, Vietnam gibi ülkelerdeki üreticilerin Kovid-19 vakaları nedeniyle siparişlere yanıt veremez duruma geldiğini belirten Kaya, şöyle devam etti: "Kovid-19 vakalarının Asya'daki şirketleri çok etkilemesinden dolayı Türkiye'ye sipariş kayması var. Ülkemizdeki şirketler bu süreci hükümetin de desteği ve politikalarıyla çok iyi yürütüyor. Bu sipariş kaymasından şirketimiz de payını alıyor. Önümüzdeki yıl şirketimizde çok ciddi bir büyüme beklentisi var. Spor ürünlerinde büyüyoruz. Bisiklet yaka ve polo yaka tişörtlerde bu yıl 500 bin, gelecek yıl yeni yatırımla 2 milyon, sonraki yıllarda 4-4,5 milyon adet üretim yapacağız. Bugünden itibaren bir dahaki yılın sonuna kadar 1000'e yakın istidam sağlayacağız. Çalışan sayımız 3 bin 300 civarında, 1000 ilave ettiğimizde gelecek yıl 4 bini geçecek. Eğer spor ürünlerinde tahmini büyümeyi sağlarsak 4 bin 500-4 bin 600 kişilik bir şirket olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz."

#5
Foto - Kaya, İzmir'deki tesislerin Hugo Boss global yapılanması içinde tüm ürün gruplarında 3,5 milyon parça ürünle yüzde 35'lik paya sahip olduğuna dikkati çekerek, gelecek yıl spor giyimdeki yeni kapasiteyle 4,5 milyon, iki yıl içinde de 7 milyon parçaya çıkacaklarını, paylarının ise yüzde 40'ların üzerine yükseleceğini ifade etti. Şirket olarak gelecek yıl için 4 milyon avroluk yatırım planları bulunduğunu, bu kaynağın önemli bölümünün 5 bin metrekare alanda kurulacak yeni tişört fabrikasına ayrılacağını anlatan Kaya, Türkiye'nin bu süreçte öne çıkmasında AB pazarına coğrafi yakınlığı ve lojistik avantajlarının yanında ülke imajının da etkili olduğunu bildirdi. Ürünün etiketinde

Kaya, İzmir'deki tesislerin Hugo Boss global yapılanması içinde tüm ürün gruplarında 3,5 milyon parça ürünle yüzde 35'lik paya sahip olduğuna dikkati çekerek, gelecek yıl spor giyimdeki yeni kapasiteyle 4,5 milyon, iki yıl içinde de 7 milyon parçaya çıkacaklarını, paylarının ise yüzde 40'ların üzerine yükseleceğini ifade etti. Şirket olarak gelecek yıl için 4 milyon avroluk yatırım planları bulunduğunu, bu kaynağın önemli bölümünün 5 bin metrekare alanda kurulacak yeni tişört fabrikasına ayrılacağını anlatan Kaya, Türkiye'nin bu süreçte öne çıkmasında AB pazarına coğrafi yakınlığı ve lojistik avantajlarının yanında ülke imajının da etkili olduğunu bildirdi. Ürünün etiketinde "Made in Turkey" yazmasıyla "Made in China" yazması arasında tüketici açısından önemli bir algı farkının bulunduğuna işaret eden Kaya, Türkiye açısından bu pozitif algının salgın sürecinde daha da güçlendiğini söyledi.

#6
Foto - Yatırımların Türkiye'ye kaymasında buradaki çalışanların işini sahiplenmesinin de önemli bir etken olduğunu belirten Kaya, geçen yıl yaşanan İzmir depreminin ardından üretimin aksamadan devam etmesine Hugo Boss üst yöneticilerinin çok şaşırdığını ifade etti. Kaya, Türkiye'nin geleceğine güvendiklerini, yatırım için çok güzel bir ortamın olduğunu düşündüklerini vurgulayarak şunları kaydetti:

Yatırımların Türkiye'ye kaymasında buradaki çalışanların işini sahiplenmesinin de önemli bir etken olduğunu belirten Kaya, geçen yıl yaşanan İzmir depreminin ardından üretimin aksamadan devam etmesine Hugo Boss üst yöneticilerinin çok şaşırdığını ifade etti. Kaya, Türkiye'nin geleceğine güvendiklerini, yatırım için çok güzel bir ortamın olduğunu düşündüklerini vurgulayarak şunları kaydetti: "Türkiye'de ekonominin çalkantılı olduğu dönemler oldu ama global merkezimizin buradaki üretim şirketine bakış açısı hiçbir zaman değişmedi. Öncelik kalite, zamanında sevkiyat ve fiyat. Biz de bu konularda çok iddialıyız. Türkiye'de yatırımı destekleyen bir ortam var. Serbest bölgede olsak da istihdam teşvikinden çok faydalandık. Yeni yatırım için de teşvik başvurusu yapacağız. Yeni istihdamımızın yarısını İŞKUR ile birlikte sağlıyoruz. Ayrıca tesislerimizde salı ve perşembe günleri iş görüşmeleri yapıyoruz."

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