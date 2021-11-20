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Otomotiv
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Dünya devi yeni modelini tanıttı!

2021-11-20 12:07:23
Dünya devi yeni modelini tanıttı!

Elektrikli otomobillerini tanıtmaya devam eden Hyundai yeni konsept aracını görücüye çıkardı.

#1
Foto - Hyundai 2021 Los angeles Otomobil Fuarı'nda yeni elektrikli SUV konsepti Seven'i tanıttı.

Hyundai 2021 Los angeles Otomobil Fuarı'nda yeni elektrikli SUV konsepti Seven'i tanıttı.

#2
Foto - Güney Koreli üreticinin yeni aracı Electric-Global Modular Platform (E-GMP) adını verdiği platform üzerinde yükseliyor.

Güney Koreli üreticinin yeni aracı Electric-Global Modular Platform (E-GMP) adını verdiği platform üzerinde yükseliyor.

#3
Foto - Araç platform kardeşleri olan Hyundai Ioniq 5 ve Kia EV6 gibi 350 kilowatt'lık şarj desteği sunuyor.

Araç platform kardeşleri olan Hyundai Ioniq 5 ve Kia EV6 gibi 350 kilowatt'lık şarj desteği sunuyor.

#4
Foto - Araç bu sayede sadece 20 dakikada yüzde 10'dan yüzde 80 şarj ulaşabiliyor.

Araç bu sayede sadece 20 dakikada yüzde 10'dan yüzde 80 şarj ulaşabiliyor.

#5
Foto - Seven, yaklaşık 483 kilometrelik bir menzil vadediyor.

Seven, yaklaşık 483 kilometrelik bir menzil vadediyor.

#6
Foto - Kapıları karşılıklı olarak açılan modelde B sütünü yer almıyor.

Kapıları karşılıklı olarak açılan modelde B sütünü yer almıyor.

#7
Foto - Aracın içinde bombu gibi yenilenebilir ve geri dönüştürülmüş malzemeler kullanılmış.

Aracın içinde bombu gibi yenilenebilir ve geri dönüştürülmüş malzemeler kullanılmış.

#8
Foto - Otonom sürüşü de destekleyen aracın koltukları bireysel olarak dönebiliyor ve direksiyon ve pedallar gibi kontrol panelleri içeri çekilerek gizleniyor.

Otonom sürüşü de destekleyen aracın koltukları bireysel olarak dönebiliyor ve direksiyon ve pedallar gibi kontrol panelleri içeri çekilerek gizleniyor.

#9
Foto - KABİN TASARIMINDA SALON AYRINTISI Seven'in kabin tasarımında ise, sütunsuz kapılar, kullanılmadığında gizlenen ve geri çekilebilen bir kontrol çubuğuna sahip sürücü koltuğu, entegre ekranlar ve bunlara ek olarak evlerdeki salon düzeni dikkat çekiyor.

KABİN TASARIMINDA SALON AYRINTISI Seven'in kabin tasarımında ise, sütunsuz kapılar, kullanılmadığında gizlenen ve geri çekilebilen bir kontrol çubuğuna sahip sürücü koltuğu, entegre ekranlar ve bunlara ek olarak evlerdeki salon düzeni dikkat çekiyor.

#10
Foto - Bu kapsamda, koltuk düzeni, döner şekilde ve kavisli bir yapıda hazırlanırken, bu sayede sürücüye kontrollü veya otonom sürüş modlarına bağlı olarak özelleştirme imkanı da sağlanıyor.

Bu kapsamda, koltuk düzeni, döner şekilde ve kavisli bir yapıda hazırlanırken, bu sayede sürücüye kontrollü veya otonom sürüş modlarına bağlı olarak özelleştirme imkanı da sağlanıyor.

#11
Foto - İşte otomobilden görüntüler...

İşte otomobilden görüntüler...

#12
Foto - İşte otomobilden görüntüler...

İşte otomobilden görüntüler...

#13
Foto - İşte otomobilden görüntüler...

İşte otomobilden görüntüler...

#14
Foto - İşte otomobilden görüntüler...

İşte otomobilden görüntüler...

#15
Foto - İşte otomobilden görüntüler...

İşte otomobilden görüntüler...

#16
Foto - İşte otomobilden görüntüler...

İşte otomobilden görüntüler...

#17
Foto - İşte otomobilden görüntüler...

İşte otomobilden görüntüler...

#18
Foto - İşte otomobilden görüntüler...

İşte otomobilden görüntüler...

#19
Foto - İşte otomobilden görüntüler...

İşte otomobilden görüntüler...

#20
Foto - İşte otomobilden görüntüler...

İşte otomobilden görüntüler...

#21
Foto - İşte otomobilden görüntüler...

İşte otomobilden görüntüler...

#22
Foto - İşte otomobilden görüntüler...

İşte otomobilden görüntüler...

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