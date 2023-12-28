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Dünya devi Rolls-Royce’tan "Türkiye" bombası! Bütün dünyanın ağzı açık kalacak

2023-12-28 13:35:54
Dünya devi Rolls-Royce’tan “Türkiye” bombası! Bütün dünyanın ağzı açık kalacak

Milli muharip uçak KAAN için motor üretimi konusunda stratejik işbirliği anlaşması yapılan İngiliz şirket Rolls-Royce, Türkiye’deki çalışmalarına hız veriyor. önemli Şirketin Ülke Direktörü Görkem Kiriş Gümüşel, Türkiye'nin, Rolls-Royce için çok büyük ve stratejik öneme sahip bir pazar olduğunu söyledi. İşte detaylar... Rolls-Royce Türkiye Ülke Direktörü Görkem Kiriş Gümüşel, Rolls-Royce olarak Türkiye'de yaklaşık 150 çalışanları bulunduğunu ifade etti.

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Foto - Dünya devi Rolls-Royce’tan "Türkiye" bombası! Bütün dünyanın ağzı açık kalacak

Rolls-Royce'un tüm sektörlerinin Türkiye'de aktif olarak çalıştığını aktaran Gümüşel, önceliklerinin uzun dönemli işbirlikleri geliştirmek olduğunu belirtti. Türkiye'deki projeler aktif oldukça Rolls-Royce'un ülkede daha da büyümeye devam etmeyi planladığını vurgulayan Gümüşel, şunları kaydetti: "Türkiye, Rolls-Royce için çok büyük ve stratejik öneme sahip bir pazar. Sivil havacılık alanında faaliyetlerimizden başlayacak olursam, Türk Hava Yolları (THY) ile olan uzun süreli işbirliğimizi örnek gösterebilirim. THY, hızla büyüyen bir hava yolu şirketi. İstanbul ise global çapta önemli bir ulaşım merkezi. Bu bağlamda hava yolu ve kargo taşımacılığı her geçen gün artış gösteriyor. Rolls-Royce olarak biz de artan ihtiyaca motorlarımızla destek olurken, filoya güç katıyoruz. THY ile 2009'dan bu yana pazar payımızı çok kısa bir zamanda ciddi şekilde artırdık. Bu başarı şüphesiz THY'nin, Rolls-Royce'un ürün ve hizmetlerine olan güveninin bir sonucu. Biz de bu güveni uzun dönemli işbirliklerimizle layıkıyla yerine getirmeye çalışıyoruz. THY ile yaptığımız son anlaşma kapsamında ilave Rolls-Royce motorlu Airbus A350 uçağı siparişleri, halihazırda hizmette olan Rolls-Royce motorlu A350 ve A330'lara dahil olacak. THY, bu siparişiyle dünyanın en büyük A350 filosuna sahip hava yolu şirketi oluyor. Bu anlaşma ile birlikte THY'deki geniş gövdeli uçaklardaki pazar payımızı yüzde 33'ten yüzde 55'e çıkarıyoruz.

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Foto - Dünya devi Rolls-Royce’tan "Türkiye" bombası! Bütün dünyanın ağzı açık kalacak

Global pazar payımızda da benzer bir artış söz konusu. Globalde aldığımız siparişlerle yüzde 36'lık pazar payımızı, yeni siparişler ile yüzde 55 seviyesine çıkarıyoruz. 2023 yılı dolayısıyla sadece Türkiye pazarı için değil, global sivil havacılık pazarında da Rolls-Royce için başarılı bir yılı temsil ediyor. 15 yıldır ulaştığımız en yüksek pazar payını bu sene içerisinde yakaladık. Türk hükümetinin savunma sanayisi alanında dışa bağımlılığını azaltmak için halihazırda üzerinde çalıştığı özgün projeler var. Biz de aktif olarak Savunma Sanayii Başkanlığı ve ilgili kurumlarla bu projelerde nasıl işbirliği yapabiliriz, onu görüşüyoruz. Gaz türbin alanında 100 yılı aşkın bilgi birikimimiz ile Türk sanayisinin kabiliyetini geliştirecek şekilde stratejik ortaklıklar kurup özgün geliştirme programlarının başarılı olmasına destek olabiliriz. Projelere sağlayacağımız bilgi transferi çok değerli. Çünkü bunlar çok kritik teknolojiler. Bu açıdan da Türkiye'ye sunduğumuz uzun işbirliğine dayalı, teknoloji transferini içeren iş modelimiz bizleri rakiplerimizden ayıran en önemli farklılık."

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Foto - Dünya devi Rolls-Royce’tan "Türkiye" bombası! Bütün dünyanın ağzı açık kalacak

Gümüşel, nükleer alanında da mevcut bilgi birikimlerinin ve tecrübelerinin olduğunu belirterek, bu bilgi birikimini diğer projelere aktarma yolunda ilerleyeceklerini dile getirdi. Sürdürülebilir bir gelecek için küçük modüler nükleer reaktörler (SMR) alanında da kayda değer ilerlemeler kaydettiklerini aktaran Gümüşel, SMR'lerin, maliyet etkin ve büyük nükleer santrallere göre finansmanı daha kolay yönetilebilir bir model olduğunu söyledi. Gümüşel, "Ayrıca sıfır karbon ekonomisine geçiş için önemli fırsatları da beraberinde getiriyor. Bakanlığımız ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlarla SMR'lerin Türkiye'de kurulumu ile ilgili görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Bu görüşmelerin olumlu sonuçlanacağını ümit ediyoruz." diye konuştu.

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