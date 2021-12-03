Dünya bu operasyonu konuşuyor! A Haber canlı yayınında bomba Hakan Fidan açıklaması

Sabah Gazetesinden Abdurrahman Şimşek ve Nazif Karaman A Haber canlı yayınında çok önemli detaylar anlattı. Abdurrahman Şimşek’in MİT ile ilgili açıklamaları dikkat çekti. İşte o açıklamalar: İstihbarat’ın başındaki lider, yaklaşık 10 senedir Hakan Fidan’ın gelmesiyle millileşti. Adı milliydi ama içeride bir sürü farklı ülkelerle çalışan farklı görüşler vardı. Hakan Fidan’ın buraya gelmesiyle sayın Cumhurbaşkanımızın büyük destekleriyle önce teknik istihbarat anlamında inanılmaz değişiklikler yapıldı. İnsana dayalı yatırımlar yapıldı. 10 yıldır Milli İstihbarat Teşkilatı’nın vatansever evlatlarına yatırımlar yapıldı. Ülkesi için mücadele eden bir noktaya geldi. Onun ürününü görüyoruz. Rusya’ya da aynı operasyon yapılıyor. İran’a da, İsrail’ de herkese. Türkiye’nin bu örgütlere bir şey yaptığı yok onlar bize yapıyor.