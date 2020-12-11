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Ekonomi
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Dünya bu cihazın peşine düştü! Sipariş...

2020-12-11 13:10:52
Dünya bu cihazın peşine düştü! Sipariş...

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs nedeniyle teması azaltmak için çeşitli yöntemler geliştiriliyor.

#1
Foto - İzmir'de bir firmanın dış mekanlarda teması azaltmak amacıyla geliştirdiği

İzmir'de bir firmanın dış mekanlarda teması azaltmak amacıyla geliştirdiği "korona kancası" Avrupa ülkelerine satılıyor.

#2
Foto - Dikili ilçesinde KOSGEB desteğiyle hediyelik eşya üretmek üzere şirket kuran Gökhan Kocakuş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası turizmde görülen daralma nedeniyle alternatif faaliyet alanlarına yöneldi.

Dikili ilçesinde KOSGEB desteğiyle hediyelik eşya üretmek üzere şirket kuran Gökhan Kocakuş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası turizmde görülen daralma nedeniyle alternatif faaliyet alanlarına yöneldi.

#3
Foto - Kocakuş, insanların bulaş riskinden dolayı çeşitli yüzeylerle teması en aza indirmek için çaba gösterdiği bu süreçte, kamusal alanlarda kapı kolu, poşet, asansör düğmesi gibi yüzeylere dokunurken kullanılacak bir aparat geliştirmeye karar verdi.

Kocakuş, insanların bulaş riskinden dolayı çeşitli yüzeylerle teması en aza indirmek için çaba gösterdiği bu süreçte, kamusal alanlarda kapı kolu, poşet, asansör düğmesi gibi yüzeylere dokunurken kullanılacak bir aparat geliştirmeye karar verdi.

#4
Foto - Yaklaşık 20 günlük çalışmayla nisan ayında

Yaklaşık 20 günlük çalışmayla nisan ayında "korona kancası" adını verdiği anahtarlığa benzeyen aparatı geliştiren Kocakuş, ürüne tasarım tescil belgesi aldı.

#5
Foto - Fason ürettirdiği aparatı, hediyelik eşya sattığı firmalara göndererek ihracata da başlayan Kocakuş, 7 ülkeye satmaya başladı.

Fason ürettirdiği aparatı, hediyelik eşya sattığı firmalara göndererek ihracata da başlayan Kocakuş, 7 ülkeye satmaya başladı.

#6
Foto - Kanca, Almanya'ya 50 bin tane gönderildi. İngiltere'ye de yakın zamanda gönderilmesi planlanıyor.

Kanca, Almanya'ya 50 bin tane gönderildi. İngiltere'ye de yakın zamanda gönderilmesi planlanıyor.

#7
Foto - İngiltere ve Almanya'ya da yakın zamanda gönderilmesi planlanıyor.

İngiltere ve Almanya'ya da yakın zamanda gönderilmesi planlanıyor.

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