  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya
12
Dünya ABD’deki çatışmayı nasıl gördü? İlginç çıkışlar

2021-01-07 10:57:50
Dünya ABD’deki çatışmayı nasıl gördü? İlginç çıkışlar

ABD Başkanı Donald Trump'ı destekleyen bazı gruplar, ABD Kongresi'nde Seçiciler Kurulu oylarının sayıldığı ve 3 Kasım 2020'deki başkanlık seçimlerinin sonuçlarının resmileştiği Kongre oturumu sonrasında Kongre binasını işgal etti. Polisle ve Trump destekçileri arasında çıkan olaylar dünya basınında kendine manşetlerde yer bulurken, dünya manşetlerinde "ABD'de anarşi", "Trump'ın nefret çetesi Kongre'yi işgal etti", "Utan!" ve "Trump taraftarlarından demokrasiye tehdit" başlıklarıyla duyuruldu.

#1
Foto - TRUMP ÇETESİ DÜNYA MANŞETLERİNDE ABD'de 3 Kasım 2020'deki başkanlık seçim sonuçlarının resmen tescil edileceği Kongre oturumu başladıktan kısa bir süre sonra Trump destekçileri polis barikatını aşarak Kongre binasına girdi. Olaylar üzerine ABD Kongre binası kapatıldı, Washington'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yaşanan olaylarda 4 gösterici hayatını kaybetti, 52 kişi ise gözaltına alındı. Söz konusu olay dünya basınında geniş bir yer buldu; Guardian gazetesi, haberi

TRUMP ÇETESİ DÜNYA MANŞETLERİNDE ABD'de 3 Kasım 2020'deki başkanlık seçim sonuçlarının resmen tescil edileceği Kongre oturumu başladıktan kısa bir süre sonra Trump destekçileri polis barikatını aşarak Kongre binasına girdi. Olaylar üzerine ABD Kongre binası kapatıldı, Washington'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yaşanan olaylarda 4 gösterici hayatını kaybetti, 52 kişi ise gözaltına alındı. Söz konusu olay dünya basınında geniş bir yer buldu; Guardian gazetesi, haberi "Trump çetesinin hücumu Kongre'de kaos çıkardı" manşetiyle duyurdu.

#2
Foto - İngiliz Daily Mail gazetesi işgali

İngiliz Daily Mail gazetesi işgali "Trump'ın nefret çetesi Kongre Binası'na hücum etti" ifadeleriyle manşetten gördü.

#3
Foto - The Times gazetesi, Trump destekçilerinin Amerikan demokrasinin kalbini işgal ettiğini belirterek, manşetinde

The Times gazetesi, Trump destekçilerinin Amerikan demokrasinin kalbini işgal ettiğini belirterek, manşetinde "ABD Kongresi kuşatma altında" ifadelerini kullandı.

#4
Foto - ABD'DE ANARŞİ İngiliz metro gazetesi, ABD Kongresi'nde silahların çekildiği bir fotoğrafla birlikte,

ABD'DE ANARŞİ İngiliz metro gazetesi, ABD Kongresi'nde silahların çekildiği bir fotoğrafla birlikte, "ABD'de Anarşi" başlığını attı.

#5
Foto - Daily Express gazetesi de Metro'ya benzer bir şekilde olayı

Daily Express gazetesi de Metro'ya benzer bir şekilde olayı "ABD'de Anarşi" manşetiyle duyurdu.

#6
Foto - ALMAN GAZETESİ: UTAN! Alman Hamberger Morgen Post gazetesi, kostümlü bir Trump destekçisinin fotoğrafını tam sayfa kullanarak,

ALMAN GAZETESİ: UTAN! Alman Hamberger Morgen Post gazetesi, kostümlü bir Trump destekçisinin fotoğrafını tam sayfa kullanarak, "Utan!" başlığını attı.

#7
Foto - Der Tagesspiegel gazetesi ise

Der Tagesspiegel gazetesi ise "Kongre'de çekişme" manşetiyle habirini ön sayfasından verdi.

#8
Foto - LE FİGARO: KIRIK DEMOKRASİ Fransız Le Figaro gazetesi, Trump desteklçilerinin Kongre'ye akın etmesini Joe Biden'a bir saldırı olarak niteleyerek, manşetinde

LE FİGARO: KIRIK DEMOKRASİ Fransız Le Figaro gazetesi, Trump desteklçilerinin Kongre'ye akın etmesini Joe Biden'a bir saldırı olarak niteleyerek, manşetinde "krık demokrasi" ifadlerini kullandı.

#9
Foto - Fransız Le Telegramme gazetesi de

Fransız Le Telegramme gazetesi de "Washington'da kaos" manşetiyle haberi duyurdu.

#10
Foto - La Depeche, gazetesinde ise

La Depeche, gazetesinde ise "Trump: Washington'daki kaostan sahneler" denildi.

#11
Foto - ABD'nin saygın ekonomi gazetelerinden Financial Times,

ABD'nin saygın ekonomi gazetelerinden Financial Times, "Pence Trump'a meydan okuduktan sonra isyancılar Kongre'ye saldırdı" manşetini attı.

Provokatörler neden bu şarkıyı seçti? Boğaziçililerin söylediği Metallica şarkısında kan donduran detay!
Gündem

Provokatörler neden bu şarkıyı seçti? Boğaziçililerin söylediği Metallica şarkısında kan donduran detay!

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu'yu bahane ederek provokasyona başlayan grup, makam odası önünde Metallica'dan Master Of ..
Başbuğ'dan ABD'deki darbeye çarpıcı yorum
Dünya

Başbuğ'dan ABD'deki darbeye çarpıcı yorum

ABD Başkanı Donald Trump taraftarlarının ABD Kongre binasına yürümesiyle ülke karıştı. Eski Asker ve Güvenlik ve Terör Uzmanı Çoşkun Başbuğ,..
Cumhuriyet Gazetesi'nden teröristbaşı Abdullah Öcalan için skandal ifade
Gündem

Cumhuriyet Gazetesi'nden teröristbaşı Abdullah Öcalan için skandal ifade

Vatan haini Can Dündar'ın da bir dönem Genel Yayın Yönetmenliğini yaptığı Cumhuriyet Gazetesi'nin terör örgütü PKK elebaşı terörist Abdullah..
Erdoğan
Eğitim

Erdoğan "Topyekûn değişmeli" demişti... "Derhal harekete geçilmeli" çağrısında bulunup çözümleri sıraladı

"İlk kez en yetkili ağızdan dile getirilen ve bir anlamda öz eleştiri mahiyetinde olan bu gerçekler hakkında ilim irfan sahibi kişilerin o..
Muharrem İnce'den Meral Akşener'e soğuk duş
Gündem

Muharrem İnce'den Meral Akşener'e soğuk duş

Meral Akşener'in genel başkanlığını yürüttüğü İYİ Parti'den istifa eden emekli albay Ali Türkşen, Muharrem İnce'nin Memleket Hareketi'ne kat..
Donald Trump taraftarlarına çağrı yaptı!
Dünya

Donald Trump taraftarlarına çağrı yaptı!

ABD Başkanı Donald Trump, kendisini destekleyen göstericilere "evlerine dönme" çağrısında bulundu

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay