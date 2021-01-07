2021-01-07 10:57:50 Dünya ABD’deki çatışmayı nasıl gördü? İlginç çıkışlar
ABD Başkanı Donald Trump'ı destekleyen bazı gruplar, ABD Kongresi'nde Seçiciler Kurulu oylarının sayıldığı ve 3 Kasım 2020'deki başkanlık seçimlerinin sonuçlarının resmileştiği Kongre oturumu sonrasında Kongre binasını işgal etti. Polisle ve Trump destekçileri arasında çıkan olaylar dünya basınında kendine manşetlerde yer bulurken, dünya manşetlerinde "ABD'de anarşi", "Trump'ın nefret çetesi Kongre'yi işgal etti", "Utan!" ve "Trump taraftarlarından demokrasiye tehdit" başlıklarıyla duyuruldu.