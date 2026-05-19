Daha yeni büyük bir altın keşfi yapmışlardı: İngilizler Türkiye ile ilgili beklenmedik kararı aldı
Haber Merkezi

Daha yeni büyük bir altın keşfi yapmışlardı: İngilizler Türkiye ile ilgili beklenmedik kararı aldı

Geçtiğimiz sene Artvin'de dev altın rezervine ulaşan ünlü maden şirketinde beklenmedik bir gelişme yaşandı. İngiliz Ariana Resources’in yüzde 23.5'ine sahip olduğu Zenit Madencilik'te kritik hisse satışı gerçekleşti.

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, Türkiye’de altın başta olmak üzere madencilikte yabancı şirketlerin varlık veya hisse satışı son günlerde hızla arttı. Geçtiğimiz yıl Erzincan'daki Çöpler Altın Madeni'nin sahibi Kanadalı SSR, yüzde 80'lik hissesini 1,5 milyar dolar karşılığında Cengiz Holding'e, ABD merkezli Alamos Gold bünyesindeki Doğu Biga Madencilik'in Çanakkale'deki Kirazlı, Ağı Dağı ve Çamyurt maden sahaları dahil Türkiye'deki tüm varlıklarını 470 milyon dolara Nurol Holding’e, Kanadalı First Quantum Minerals’in Rize-Çayeli bakır madenini 340 milyon dolar karşılığında Cengiz İnşaat'a devretmek için anlaşma imzalamıştı. Bu şirketlerin ardından şimdi de İngiltere merkezli Ariana Resources, kurucusu olduğu Zenit Madencilik’te hisse satışı yaptı.

Madencilik şirketi Ariana Resources, Türkiye’de faaliyet gösteren Zenit Madencilik şirketindeki hisselerinin bir kısmını ortağı Özaltın Holding’e devretti.

İngiliz Ariana, Zenit Madencilik’te sahip olduğu toplam yüzde 23,5’lik payın yüzde 13,6’lık kısmını Özaltın Holding’e 20 milyon dolara yani bugünkü kurla yaklaşık 920 milyon liraya sattı. Yapılan satışın ardından Ariana’nın Zenit’teki payı yüzde 9,9 seviyesine gerilerken, Özaltın Holding’in şirketteki payı ise yüzde 66,6’ya yükseldi.

2010 yılında kurulan Zenit Madencilik, Türkiye’de özellikle altın ve gümüş madenciliği alanındaki faaliyet gösteriyor.

Sındırgı-Kızıltepe’de altın ve gümüş madeni ile Kütahya-Tavşanlı altın ve gümüş madeni projelerini yürüten şirkete 2021 yılında yüzde 53’lük hisse alımıyla Özaltın Holding ortak olmuştu.

Ariana, satışın ardından Zimbabve'de 1,1 milyon ons'a kadar altın rezervine sahip amiral gemisi niteliğindeki Dokwe Altın madenciliği projesinin geliştirilmesine odaklanacak.

Vay vay

Bütün altın madenlerimizi kanadalilara, ingilizlere mi vermişiz..

Mehmet

Ulan devletim, Osmanlı'yı yıkan, halifeliği ve dini kurumları kaldırttıran İngilizlere maden mi verilir. Neden İngilizce zorunlu. Neden batı kanunları değişmez
