Daha yeni büyük bir altın keşfi yapmışlardı: İngilizler Türkiye ile ilgili beklenmedik kararı aldı

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, Türkiye’de altın başta olmak üzere madencilikte yabancı şirketlerin varlık veya hisse satışı son günlerde hızla arttı. Geçtiğimiz yıl Erzincan'daki Çöpler Altın Madeni'nin sahibi Kanadalı SSR, yüzde 80'lik hissesini 1,5 milyar dolar karşılığında Cengiz Holding'e, ABD merkezli Alamos Gold bünyesindeki Doğu Biga Madencilik'in Çanakkale'deki Kirazlı, Ağı Dağı ve Çamyurt maden sahaları dahil Türkiye'deki tüm varlıklarını 470 milyon dolara Nurol Holding’e, Kanadalı First Quantum Minerals’in Rize-Çayeli bakır madenini 340 milyon dolar karşılığında Cengiz İnşaat'a devretmek için anlaşma imzalamıştı. Bu şirketlerin ardından şimdi de İngiltere merkezli Ariana Resources, kurucusu olduğu Zenit Madencilik’te hisse satışı yaptı.