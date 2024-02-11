  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji-Bilişim
5
Dubai, uçan takside tarihe geçti

2024-02-11 22:11:56
Dubai, uçan takside tarihe geçti

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Dubai'nin dünyada uçan taksi hizmeti veren ilk şehir olduğunu ilan etti.

#1
Foto - Dubai, uçan takside tarihe geçti

BAE haber ajansı WAM'ın X sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

#2
Foto - Dubai, uçan takside tarihe geçti

Açıklamada, pilot ve 4 yolcu taşıma kapasitesine sahip uçan taksinin sıfır emisyonlu olduğu kaydedildi.

#3
Foto - Dubai, uçan takside tarihe geçti

Maksimum uçuş menzili 161 kilometre, maksimum hızı da saatte 320 kilometre olan uçan taksinin, Dubai Uluslararası Havaalanı yakınında, şehir merkezindeki Downtown'da, Dubai Marina'da ve Palm Jumeirah'da olmak üzere toplam 4 istasyonu olacağı aktarıldı.

#4
Foto - Dubai, uçan takside tarihe geçti

Açıklamada, Dubai Uluslararası Havaalanı arası ile Palm Jumeirah arası 45 dakika olan yolculuk süresinin uçan taksiyle 10 dakikaya ineceğine işaret edildi.

Azerbaycanlı sporcu Ermeni rakibini yendi bozkurt selamı verdi
Spor

Azerbaycanlı sporcu Ermeni rakibini yendi bozkurt selamı verdi

Azerbaycanlı bilek güreşçi, Ermeni rakibini yendikten sonra zaferini asker selamı ve Bozkurt yaparak kutladı.
DEM'in kararından sonra şoka girmişti... Özgür Özel ilk kez konuştu!
Siyaset

DEM'in kararından sonra şoka girmişti... Özgür Özel ilk kez konuştu!

Önümüzdeki seçimlerde HDP/DEM desteği alamayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel konuya dair günler sonra ilk kez konuştu.
Kızıldeniz'den geçen savaş gemileri krize neden oldu: sigorta fiyatlarını uçurdu! Ortalığı karıştıran olay!
Dünya

Kızıldeniz'den geçen savaş gemileri krize neden oldu: sigorta fiyatlarını uçurdu! Ortalığı karıştıran olay!

Terör devleti İsrail'in 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü soykırım saldırıları sonrası Yemen'deki Husiler, Kızıldeniz'den geçerek İsrail'e varac..
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karar: KDV'de yeni düzenleme! Hepsini Gazete'de yayımlandı
Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karar: KDV'de yeni düzenleme! Hepsini Gazete'de yayımlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile kamu iktisadi kuruluşları ve iktisadi devlet teşekkülleri de KDV..
Romanya'da o ürünlerin satışı için Türk şirketlerine ilan var: Bize satın deyip Türkiye’ye açıkladı
Ekonomi

Romanya'da o ürünlerin satışı için Türk şirketlerine ilan var: Bize satın deyip Türkiye’ye açıkladı

Romanya ülkesinden Türkiye pazarından kırmızı biber ve domates salçası satın alacağını resmi olarak açıkladı! Türkiye'deki Gıda üreticilerin..
Erdoğan açıkladı: Küçükçekmece saldırısının faillerinden biri yakalandı.
Gündem

Erdoğan açıkladı: Küçükçekmece saldırısının faillerinden biri yakalandı.

31 Mart Yerel Seçimleri için çalışmalarına ara vermeden devam eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tekirdağ mitinginde açıklamalarda bul..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23