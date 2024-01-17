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Teknoloji-Bilişim
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DSÖ'den ChatGPT uyarısı

2024-01-17 23:04:04
DSÖ'den ChatGPT uyarısı

Yapay zeka özellikle ChatGPT gibi uygulamaların kullanımına ilişkin açıklamalarda bulunan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) dikkatli olunması çağrısında bulundu.

#1
Foto - DSÖ'den ChatGPT uyarısı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), sağlık alanında ChatGPT gibi uygulamaların kullanımında dikkatli olunması çağrısı yaptı.

#2
Foto - DSÖ'den ChatGPT uyarısı

DSÖ'den yapılan yazılı açıklamada, yapay zekanın, hastalığın teşhisi gibi sağlık alanında kullanımının yaygınlaştığına işaret edildi.

#3
Foto - DSÖ'den ChatGPT uyarısı

Açıklamada, ChatGPT, Google Bard gibi Büyük Dil Modellerinin (LLM) yetersiz şartlara sahip ortamlarda hastalığın teşhisine yardımcı olmasının yanı sıra beraberinde riskler de barındırdığı için kullanımında dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

#4
Foto - DSÖ'den ChatGPT uyarısı

DSÖ'nün, sağlık çalışmalarına katkı sağlaması için LLM kullanılması konusunda "hevesli" olduğu vurgulanan açıklamada, ancak test edilmemiş sistemlerin hızla benimsenmesinin hataya yol açabileceği ve hastalara zarar verebileceği kaydedildi.

#5
Foto - DSÖ'den ChatGPT uyarısı

Açıklamada, LLM'in tutarlı şekilde uygulanmadığına dair endişelerin bulunduğu ve bu uygulamanın yapay zekaya olan güveni de aşındırabileceği aktarıldı.

#6
Foto - DSÖ'den ChatGPT uyarısı

Söz konusu teknolojilerin güvenli, etkili ve etik yollarla kullanılması için titizlik gerektiğine işaret edilen açıklamada, yapay zekanın beslenmesi için kullanılan verilerin yanıltıcı veya yanlış bilgiler üretebileceği konusunda uyarıda bulunuldu.

#7
Foto - DSÖ'den ChatGPT uyarısı

Açıklamada, LLM'nin, halk için güvenilir sağlık bilgilerinden ayırt edilmesi zor olan metin, ses veya video içeriği şeklinde oldukça ikna edici dezenformasyon üretmek ve yaymak için kötüye kullanılabileceği vurgulandı. Kaynak: AA

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