  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Hayat-Aktüel
5
Drondan kaçamadılar

2022-12-07 17:23:50
Drondan kaçamadılar

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde, dronla yapılan denetimde kurallara uymadıkları saptanan sürücülere cezai işlem uygulandı.

#1
Foto - Drondan kaçamadılar

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Anadolu Otoyolu'nda dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

#2
Foto - Drondan kaçamadılar

Güzergahta, şerit ihlali ve aşırı hız yapan, emniyet kemeri takmayan, araç kullanırken cep telefonuyla görüşenler dronla tespit edildi.

#3
Foto - Drondan kaçamadılar

Kurallara uymadığı belirlenen araçların plakalarına, Trafik Kanununun ilgili maddeleri uyarınca çeşitli cezalar kesildi.

#4
Foto - Drondan kaçamadılar

O anlar kameralara yansıdı.

İngiliz kadın taraftar Katar'dan dünyaya seslendi!
Dünya

İngiliz kadın taraftar Katar'dan dünyaya seslendi!

2022 Dünya Kupası maçlarını takip etmek için Katar'a giden 19 yaşındaki İngiliz Ellie Molloson, Yeni Şafak'a konuştu. Sözlerinden İslam'dan ..
Terör örgütü PKK/YPG'ye destek, İsveç'te oy kaybettirdi
Dünya

Terör örgütü PKK/YPG'ye destek, İsveç'te oy kaybettirdi

İsveç'te Sol Partinin, terör örgütü PKK/YPG'ye verdiği destekten ötürü oy kaybettiği bildirildi.

Alman devinden çok konuşulacak Türkiye kararı: Fırsat kolluyoruz
Ekonomi

Alman devinden çok konuşulacak Türkiye kararı: Fırsat kolluyoruz

Almanya'nın 4'üncü büyük firması olan FTI Group CEO’su Ralph Schiller, "Türkiye 2023’te öne çıkacak, fırsat kolluyoruz" dedi.
İstanbul'da görev yerine giden polise pitbull gezdiren 3 kişi saldırdı! 1 ölü
Yerel

İstanbul'da görev yerine giden polise pitbull gezdiren 3 kişi saldırdı! 1 ölü

İstanbul Fatih'te görev yerine giden polise 3 kişinin saldırması sonucu, kendisini korumak isteyen polisin açtığı ateş sonucu 1 kişi hayatın..
Berna Laçin'den skandal
Gündem

Berna Laçin'den skandal "Kabe" sözleri! Hadi oradan be kadın

MFÖ grubunun vokalisti Mazhar Alanson (72), 2018 yılında verdiği konser sırasında sevilen şarkısı 'Yandım Yandım' ile ilgili yaptığı açıklam..
Binlerce varil petrol ortadan kayboldu! Büyük skandal
Ekonomi

Binlerce varil petrol ortadan kayboldu! Büyük skandal

Dünyanın en zengin petrol ve doğalgaz ülkelerinden birisi olan Nijerya'da kriz tırmanıyor. Ülkede yaşanan petrol hırsızlığı sonrası devletin..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23