Drogba 20 yılını verdiği futbolu bıraktı!

Dünya futbolunun unutulmazları arasına giren ve bir dönem Galatasaray'ın da formasını terleten Didier Drogba, futbolu bıraktığını açıkladı.
Fil Dişi Sahilli futbol efsanesi Didier Drogba 20 yıl süren futbolculuk kariyerini noktaladığını açıkladı.
Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Phoenix Rising takımında mücadele eden 40 yaşındaki golcü "Emekli olmanın en iyi yolu bazı genç yeteneklerin gelişimine katkıda bulunmak." diyerek oyunculuk kariyerine son verse de futbolun içinde kalacağının sinyalini verdi.
Türkiye'de şampiyonluk yaşadıTürkiye'de de top koşturan Drogba, Galatasaray formasını terletti. Drogba, Galatasaray'la 2013 yılında Türkiye Süper Ligi şampiyonluğu yaşadı.
Kısa süre oynadığı Galatasaray'da Drogba, Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finalinde Real Madrid'e attığı bir golle maçın 3-2 kazanılmasına büyük katkı sağladı.
En parlak dönemini Chelsea'de geçirdi1998 yılında Fransa'nın Le Mans takımında profesyonel futbol kariyerine başlayan Drogba, İngiliz ekibi Chelsea'de geçirdiği yıllarda kariyerinin en parlak dönemini yaşadı.
İki dönemden oluşan Chelsea macerası boyunca Drogba, 4 Premier Lig ve bir de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı. Drogba, 50 yıl aradan sonra Chelsea'nin Premier Lig şampiyonu olmasında büyük rol oynadı.
Drogba, Chelsea için 381 maçta 164 gol attı. Chelsea'den ayrılıp ABD yolunu tuttuğunda Fil Dişi Sahilli oyuncu İngiliz ekibinin en çok gol atan dördüncü oyuncusu olarak çoktan tarihe geçmişti.
Afrika'da iki kez yılın futbolcusu
İki kez Afrika'da yılın futbolcusu seçilen Drogba, 100 kez milli forma giydi.