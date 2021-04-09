2021-04-09 12:24:19 Down sendromlu Selçuk, ciritle rehabilite oluyor
Anne ve babasını 3 yıl önce kaybettiği için Aziziye ilçesi Ilıca Mahallesi'nde ağabeyi ile yaşamını sürdüren 30 yaşındaki Selçuk Davulcu, kentteki sporcuların desteğiyle 10 yıl önce atlı ciritle tanıştı. İlk etapta yaklaşamadığı atları uzaktan seyreden Davulcu'yu, cirit sporcuları "Artık kaptanımız sensin." diyerek antrenmanlara dahil etti. Bir süre maçları izleyen Davulcu, daha sonra at sevgisini kazanarak cirit sporuyla iç içe bir yaşam sürmeye başladı.