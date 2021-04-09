Down sendromlu Selçuk, ciritle rehabilite oluyor

Bütün sporcularla Davulcu'yu rehabilite etmek ve topluma kazandırmak için gayret gösterdiklerini aktaran Karcıoğlu şöyle konuştu: "Burada da amaç Selçuk'un öz güvenini artırmak. Yaklaşık 10 yıldır bizle beraber. 8 yıl önceki Selçuk ile bugün arasında dağlar kadar fark var ve öz güveni geldi. Topluma kendini kabul ettirebiliyor. Cirit sporcuları olarak da atın bir bireye öz güven kazandırdığını biliyoruz. Bunun en büyük örneği de Selçuk kardeşimiz. Bizler toplumda böyle bireylere sahip çıkma peşindeyiz. Selçuk buraya geldiğinde ilk başta ata yaklaşamıyordu. Sonraları atın sevgisini de kendisinde hissedince hem atın bakımını hem de cirit yaparak büyük bir başarı kaydetti. Bir ciritçi kadar kendini gösterebiliyor." Karcıoğlu, geleneksel sporlarının popülaritesini artırarak devlet kurumlarında bu dallarda tesisler kurup hem sağlıklı toplum oluşmasına hem de Davulcu gibi bireylerin topluma kazandırılmasını amaçladıklarını sözlerine ekledi. "Onu kaptan yaptık" Atlı ciritçilerden Lütfettin Aydınoğlu ise Davulcu'yu kendilerine kardeş yaptıklarını, ciritçiler olarak onun her şeyiyle ilgilendiklerini söyledi. Atların ve cirit sporunun Davulcu'ya çok iyi geldiğini ifade eden Aydınoğlu, "Selçuk'un atlarla tedavi olduğunu düşünüyoruz. Onu kaptan yaptık. Sporcu arkadaşlarımız 'kaptan' diyerek onore ediyor. Onun da çok hoşuna gidiyor. Bu şekilde Selçuk'un da öz güveni geliyor, seviniyor." dedi. Sancak Atlı Spor Kulübü kaptanı Menderes Aşıkoğlu da Davulcu'nun atlarla birlikte olduğu sürece kendini geliştirdiğini ve hayattan kopmadığını belirtti.