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Dört nala sandığa gitti

2023-05-28 12:09:03
Dört nala sandığa gitti

İzmir'in Bornova ilçesinde at eğitmeni Faruk Ceren (47) ile arkadaşı Cihan Saha (24), at üstünde oy kullanmaya geldi.

#1
Foto - Dört nala sandığa gitti

Cumhurbaşkanı Seçimi 2'nci oylaması için oy verme işlemleri, saat 08.00'den itibaren başladı.

#2
Foto - Dört nala sandığa gitti

Seçmenler, erken saatlerde oy kullanacakları okullara gitti. 14 Mayıs'taki seçimlere at üstünde kovboy kıyafeti ile giden Faruk Ceren, geleneği bozmadı. Bornova ilçesi Yaka Şengül Mustafa Karaca İlkokulu'na at üstünde gelen Ceren'e, bu kez arkadaşı Cihan Saha da atı ile eşlik etti.

#3
Foto - Dört nala sandığa gitti

'Karamel' ile 'Kara inci' isimli atlarının okul bahçesine bağlayan ikili, daha sonra oylarını kullandı. Faruk Ceren, "İkinci tura da atımızla geldik. Demokrasinin gereklerini yerine getirmek için buradayız. Atlara olan sevgi ve hassasiyetimizi dile getirmek istedik" dedi.

#4
Foto - Dört nala sandığa gitti

Geri dönüşüm sektöründe çalışan Cihan Saha ise "Oyumuzu kullanmak için atlarımızla geldik. Amacımız; atlara olan sevgimizi göstermek. İnsanların bizi anlamasını istedik. Görenler şaşkına dönüyor" diye konuştu.

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