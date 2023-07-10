Dönüm noktası oldu... Deprem sonrası talep patlaması!

“Düşük katlı binalara izin veriyoruz” İlk dairelerin 2024 yılında teslim edilmesini planladıklarını aktaran Kocaispir, daha sonra şunları söyledi: “Depremle birlikte vatandaşlarımız kentsel dönüşümün ne kadar önemli ve elzem olduğunu birebir yaşayarak görmüş oldu. Bu depremden dersler çıkarmalıyız. Bizde depremin bize öğrettiklerinden hareketle artık düşük katlı binalara izin veriyoruz. Radye temel dediğimiz yeni temel, perde beton, bodrum kat gibi yeni uygulamalarımız da var. Bu çerçevede hükümetimizin alacağı kararlarla eş güdüm halinde depreme dayanıklı konutların yapılmasıyla ilgili açık bir irade ortaya koyuyoruz. Bu yıl sonu itibariyle kaba inşaatının bitmesini ve önümüzdeki yıl vatandaşlarımıza konutlarını teslim etmeyi bekliyoruz.”