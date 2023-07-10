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Yaşam
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Dönüm noktası oldu... Deprem sonrası talep patlaması!

2023-07-10 11:38:58
Dönüm noktası oldu... Deprem sonrası talep patlaması!

Adana'nın sorunlu mahallelerinde kentsel dönüşüm çalışmaları hızla devam ediyor. Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir deprem sonrası ev sahiplerinin kentsel dönüşüme daha fazla önem verdiğini söyledi.

#1
Foto - Dönüm noktası oldu... Deprem sonrası talep patlaması!

Adana’nın Yüreğir ilçesinde yıllardır süren kentsel dönüşüm sorunu çözüme kavuştu. Kentin en sorunlu mahallelerinin bulunduğu ilçede Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, ev sahipleriyle birebir görüşerek kentsel dönüşüm sürecini hızlandırdı. Ancak Kahramanmaraş merkezli asrın felaketinden sonra ilçede ilk başta kentsel dönüşümü istemeyen binlerce ev sahibi de belediyeye müracaat ederek kentsel dönüşüm talebinde bulundu.

#2
Foto - Dönüm noktası oldu... Deprem sonrası talep patlaması!

Şehit Erkut Akbay’a kentsel dönüşüm neşteri Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ ve Yüreğir Belediyesi'nin ortaklaşa yürüttüğü Yüreğir ilçesindeki Şehit Erkut Akbay Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm projesinde tüm hak sahipleriyle anlaşılmasıyla birlikte temel atma çalışmaları başladı. 110 dönümlük bir alanda yapılan kentsel dönüşümde 803 konut, 60 iş yeri yapılacak. Ayrıca projeler yeni deprem yönetmeliğine uygun şekilde bodrum+ zemin kat+ 6 katlı olacak şekilde planlandı.

#3
Foto - Dönüm noktası oldu... Deprem sonrası talep patlaması!

“Büyük bir kentsel dönüşüm süreci” Çalışmaları yerinde inceleyen Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, ardından açıklamalarda bulundu. Kentsel dönüşüme büyük önem verdiklerini anlatan Kocaispir, “2019 yılında burada sel felaketi meydana gelmişti. O dönem bakanlık yetkilileriyle burada yaptığımız çalışmalarda mahallenin dönüşmesiyle ilgili karar alındı. Yaklaşık 110 bin metrekarelik bir alanda kentsel dönüşüm süreci başladı. Vatandaş görüşmeleri, kamulaştırma ve yıkımları biz üstlendik. O dönem kentsel dönüşümle ilgili vatandaşların itirazı olmuştu. Bu itirazları karşılıklı anlayışla aştık. Geldiğimiz noktada çok şükür Yüreğir’in tam ortasında dezavantajlı bir bölgede büyük bir kentsel dönüşüm süreci başlattık” diye konuştu.

#4
Foto - Dönüm noktası oldu... Deprem sonrası talep patlaması!

“Düşük katlı binalara izin veriyoruz” İlk dairelerin 2024 yılında teslim edilmesini planladıklarını aktaran Kocaispir, daha sonra şunları söyledi: “Depremle birlikte vatandaşlarımız kentsel dönüşümün ne kadar önemli ve elzem olduğunu birebir yaşayarak görmüş oldu. Bu depremden dersler çıkarmalıyız. Bizde depremin bize öğrettiklerinden hareketle artık düşük katlı binalara izin veriyoruz. Radye temel dediğimiz yeni temel, perde beton, bodrum kat gibi yeni uygulamalarımız da var. Bu çerçevede hükümetimizin alacağı kararlarla eş güdüm halinde depreme dayanıklı konutların yapılmasıyla ilgili açık bir irade ortaya koyuyoruz. Bu yıl sonu itibariyle kaba inşaatının bitmesini ve önümüzdeki yıl vatandaşlarımıza konutlarını teslim etmeyi bekliyoruz.”

#5
Foto - Dönüm noktası oldu... Deprem sonrası talep patlaması!

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