Dönüm noktası oldu... Deprem sonrası talep patlaması!

“Büyük bir kentsel dönüşüm süreci” Çalışmaları yerinde inceleyen Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, ardından açıklamalarda bulundu. Kentsel dönüşüme büyük önem verdiklerini anlatan Kocaispir, “2019 yılında burada sel felaketi meydana gelmişti. O dönem bakanlık yetkilileriyle burada yaptığımız çalışmalarda mahallenin dönüşmesiyle ilgili karar alındı. Yaklaşık 110 bin metrekarelik bir alanda kentsel dönüşüm süreci başladı. Vatandaş görüşmeleri, kamulaştırma ve yıkımları biz üstlendik. O dönem kentsel dönüşümle ilgili vatandaşların itirazı olmuştu. Bu itirazları karşılıklı anlayışla aştık. Geldiğimiz noktada çok şükür Yüreğir’in tam ortasında dezavantajlı bir bölgede büyük bir kentsel dönüşüm süreci başlattık” diye konuştu.