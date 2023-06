Dondurulmuş limon öyle bir hastalığa iyi geliyor ki! Gerçekten çok şaşırtıcı! İlk defa duyacaksınız

LİMONUN SAĞLIK FAYDALARI • C vitamini kaynağı olarak limon: Limon, C vitamini açısından oldukça zengindir. C vitamini, bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur, enfeksiyonlara karşı koruma sağlar ve vücuttaki oksidatif stresi azaltır. • Bağışıklık sistemini destekleme: Limon, içerdiği antioksidanlar ve C vitamini sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir. Bu da hastalıklara karşı vücudu korur ve iyileşme sürecini hızlandırır. • Sindirim sistemine faydaları: Limon, sindirim sistemi sağlığına faydalı olan asitler içerir. Limon suyu, sindirim enzimlerinin salgılanmasını artırır, sindirimi kolaylaştırır ve sindirim sorunlarını hafifletir.